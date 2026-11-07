Pinguini Tattici Nucleari: esce il singolo «Nella borsa di Anna», primo passo verso l’album Replay

di Redazione ZON

In sintesi. I Pinguini Tattici Nucleari, band guidata da Riccardo Zanotti, hanno pubblicato il 6 novembre 2026 il singolo «Nella borsa di Anna», disponibile su tutte le piattaforme digitali insieme al videoclip ufficiale. «Nella borsa di Anna» è il primo capitolo del nuovo progetto discografico della band e anticipa l’album «Replay», in uscita il 4 dicembre 2026.

I punti chiave I Pinguini Tattici Nucleari hanno pubblicato il singolo «Nella borsa di Anna» il 6 novembre 2026.

Il singolo «Nella borsa di Anna» è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il videoclip ufficiale di «Nella borsa di Anna» è uscito insieme al singolo.

«Nella borsa di Anna» è il primo capitolo del nuovo progetto discografico dei Pinguini Tattici Nucleari.

L’album in studio «Replay» dei Pinguini Tattici Nucleari esce il 4 dicembre 2026.

I Pinguini Tattici Nucleari hanno pubblicato il 6 novembre 2026 il nuovo singolo «Nella borsa di Anna», disponibile su tutte le piattaforme digitali con il videoclip ufficiale.

Il singolo apre il nuovo progetto discografico della band

«Nella borsa di Anna» è il primo capitolo del nuovo progetto discografico dei Pinguini Tattici Nucleari. Il brano anticipa l’album in studio «Replay».

Nel singolo la band guidata da Riccardo Zanotti unisce narrazione quotidiana e sonorità pop. Il pezzo è uscito insieme al videoclip ufficiale.

L’album Replay dei Pinguini Tattici Nucleari esce il 4 dicembre 2026

«Replay» è il prossimo album in studio dei Pinguini Tattici Nucleari e arriva il 4 dicembre 2026. Il singolo «Nella borsa di Anna» è la prima uscita del progetto.

Uscita Data Singolo «Nella borsa di Anna» e videoclip 6 novembre 2026 Album «Replay» 4 dicembre 2026

Domande frequenti Quando esce il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari? Il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, «Nella borsa di Anna», è stato pubblicato il 6 novembre 2026. È disponibile su tutte le piattaforme digitali. Come si chiama il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari? Il nuovo album in studio dei Pinguini Tattici Nucleari si intitola «Replay». Esce il 4 dicembre 2026 ed è anticipato dal singolo «Nella borsa di Anna». Quando esce l’album Replay dei Pinguini Tattici Nucleari? L’album «Replay» dei Pinguini Tattici Nucleari esce il 4 dicembre 2026. Il singolo «Nella borsa di Anna», pubblicato il 6 novembre 2026, è la prima uscita del progetto. Esiste un videoclip di Nella borsa di Anna dei Pinguini Tattici Nucleari? Sì, il singolo «Nella borsa di Anna» è uscito il 6 novembre 2026 insieme al videoclip ufficiale. Il brano unisce narrazione quotidiana e sonorità pop.

Fonte: FRV News Magazine