Ballando con le stelle, anticipazioni del 7 novembre 2026: undici coppie in gara e Pieraccioni con Tosca D’Aquino

di Redazione ZON

In sintesi. Sabato 7 novembre 2026 alle 21.25 su Rai 1 va in onda in diretta da Saxa Rubra una nuova puntata di Ballando con le stelle, condotta da Milly Carlucci. Leonardo Pieraccioni e Tosca D’Aquino ballano insieme per una notte, mentre undici coppie sono in gara davanti alla giuria presieduta da Carolyn Smith.

I punti chiave Ballando con le stelle va in onda sabato 7 novembre 2026 alle 21.25 su Rai 1, in diretta dallo Studio Pippo Baudo di Saxa Rubra.

Leonardo Pieraccioni e Tosca D’Aquino sono i ballerini per una notte della puntata del 7 novembre 2026.

Leonardo Pieraccioni presenta nella puntata il suo nuovo film “Un weekend artificiale”, che arriva nelle sale il 12 novembre.

Le coppie in gara nella puntata sono undici, mentre Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli sono stati eliminati il 31 ottobre 2026.

La giuria di Ballando con le stelle è presieduta da Carolyn Smith e comprende Barbara D’Urso, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto.

Attenzione: spoiler. Sabato 7 novembre 2026 alle 21.25 su Rai 1 va in onda la nuova puntata di Ballando con le stelle, con Leonardo Pieraccioni e Tosca D’Aquino ballerini per una notte e undici coppie in gara.

Lo show è condotto da Milly Carlucci, affiancata da Simone Di Pasquale, e va in diretta dallo Studio Pippo Baudo di Saxa Rubra.

Pieraccioni e Tosca D’Aquino ballano insieme per una notte

Leonardo Pieraccioni e Tosca D’Aquino formano una coppia che rimanda a uno dei film più celebri della commedia italiana, uscito trent’anni fa. Per questo la loro esibizione può diventare una reunion divertente per il pubblico.

Pieraccioni approfitta della serata per presentare il suo nuovo film, “Un weekend artificiale”. È una commedia diretta e interpretata dal regista toscano e arriva nelle sale cinematografiche il 12 novembre.

Le undici coppie che scendono in pista e chi è già fuori

Le esibizioni della serata sono undici. Le coppie in gara sono quelle della tabella qui sotto.

Concorrente Ballerino Aurora Ramazzotti Nikita Perotti Manuela Moreno Carlo Aloia Noemi Bocchi Giovanni Pernice Alessandro Matri Giada Lini Andy Diaz Gioia Giovanatti Jimmy Ghione Anastasia Kuzmina Anna Safroncik Leonardo Lini Alberto Ravagnani Erika Martinelli Monica Guerritore Luca Urso Riccardo Rossi Elisa Terrasi Ornella Muti Pasquale La Rocca

Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli sono stati eliminati il 31 ottobre 2026. Continuano ad allenarsi insieme a Massimo Ghini e Valentina Fiorini, nella speranza di essere ripescati alla decima puntata.

Giuria, tesoretto e voto del pubblico decidono la classifica

Le coppie affrontano balli caraibici, standard e latino-americani, oltre a prove a sorpresa che misurano la preparazione. La giuria di esperti è presieduta da Carolyn Smith e comprende Barbara D’Urso, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto.

A bordo pista Simona Ventura, Francesca Fialdini e Rossella Erra dividono il tesoretto in tre parti. Così fanno salire in classifica le coppie che ritengono più meritevoli.

I “Tribuni del popolo” sono Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, tre voci che commentano le esibizioni dei finalisti. Il giudizio finale spetta al pubblico da casa, che vota sui profili social ufficiali di Ballando con le stelle e su RaiPlay.

La musica dal vivo è della Paolo Belli Big Band, con la direzione musicale del maestro Luigi Sacca’.

Dove rivedere le esibizioni e perché compare la Sicilia

Le esibizioni si possono rivedere sul sito del programma, ballandoconlestelle.rai.it. Gli approfondimenti e le curiosità dal dietro le quinte sono su RaiPlay, con Ballando Segreto.

La Sicilia compare in Ballando con le stelle e negli spin-off “Ballando on the Road” e “Ballando con Te”, grazie alla convenzione tra Regione Siciliana e Rai Com. Le esibizioni sono accompagnate da “cartoline” dell’Isola, che Milly Carlucci racconta al pubblico di Rai 1 per diverse settimane.

Domande frequenti A che ora va in onda Ballando con le stelle il 7 novembre 2026? Ballando con le stelle va in onda sabato 7 novembre 2026 alle 21.25 su Rai 1. Lo show è in diretta dallo Studio Pippo Baudo di Saxa Rubra ed è condotto da Milly Carlucci, affiancata da Simone Di Pasquale. Chi sono i ballerini per una notte a Ballando con le stelle il 7 novembre? I ballerini per una notte sono Leonardo Pieraccioni e Tosca D’Aquino. Pieraccioni approfitta della serata per presentare il suo nuovo film “Un weekend artificiale”, una commedia diretta e interpretata da lui che arriva nelle sale il 12 novembre. Quante coppie ci sono in gara a Ballando con le stelle? Nella puntata del 7 novembre 2026 le coppie in gara sono undici, con altrettante esibizioni. Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli sono stati eliminati il 31 ottobre 2026 e sperano di essere ripescati alla decima puntata. Come si vota a Ballando con le stelle? Il giudizio finale spetta al pubblico da casa. Il voto si esprime sui profili social ufficiali di Ballando con le stelle e su RaiPlay. Dove si rivedono le esibizioni di Ballando con le stelle? Le esibizioni si possono rivedere sul sito del programma, ballandoconlestelle.rai.it. Gli approfondimenti e le curiosità dal dietro le quinte sono su RaiPlay, con Ballando Segreto.