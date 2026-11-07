Biglietti falsi per Sanremo 2027: la Rai avvisa, vendita a dicembre dopo il caso Dylan

di Redazione ZON

In sintesi. La Rai invita a non comprare i biglietti del Festival di Sanremo 2027 su siti non autorizzati: la vendita ufficiale comincia a dicembre. L’avviso arriva dopo decine di siti truffa e il caso di Roma, dove 2 mila persone con biglietti falsi per Bob Dylan sono rimaste fuori dal PalaEur.

I punti chiave La Rai invita a non acquistare i biglietti del Festival di Sanremo 2027 su piattaforme e siti internet non autorizzati.

Le procedure di vendita ufficiali dei biglietti del Festival di Sanremo 2027 cominceranno a dicembre.

Al concerto di Bob Dylan al PalaEur di Roma, davanti a circa 6 mila paganti, sono rimaste fuori 2 mila persone con biglietti falsi.

Al concerto di Francesco De Gregori al Teatro Sala Umberto di Roma, oltre 60 persone sono state respinte all’ingresso e altre 20 sono state bloccate il giorno precedente.

L’Agcom ha indicato sanzioni per 5,27 milioni di euro complessivi nei confronti di tre società straniere attive nel secondary ticketing non autorizzato.

La Rai invita a non acquistare i biglietti per il Festival di Sanremo 2027 su piattaforme e siti internet non autorizzati e precisa che le procedure di vendita ufficiali cominceranno a dicembre. L’avviso arriva dopo la comparsa di decine di siti truffa e di annunci sui social.

Perché gli organizzatori di Sanremo temono una folla con biglietti falsi

Tra gli scenari più temuti dagli organizzatori del Festival di Sanremo 2027, targato Stefano De Martino, c’è quello di una folla davanti al teatro Ariston che pretende di entrare con biglietti contraffatti.

Il rischio nasce dal proliferare di siti truffa e annunci social che sfruttano il richiamo del Festival per intercettare chi cerca un tagliando. Per questo la Rai è intervenuta con un invito diretto al pubblico: comprare solo attraverso i canali che l’azienda attiverà a dicembre.

Il precedente di Bob Dylan al PalaEur e di Francesco De Gregori a Roma

A Roma i biglietti falsi sono già stati un problema concreto, in due concerti a distanza di ventiquattro ore. Il caso più grave riguarda Bob Dylan, che si è esibito al PalaEur con il tour Lights of Autumn davanti a circa 6 mila paganti.

Fuori dai cancelli del PalaEur sono rimaste altre 2 mila persone. Ai varchi hanno scoperto di avere comprato biglietti falsi, e qualcuno aveva pagato fino a 1.200 euro.

Concerto Luogo Persone con biglietti falsi Bob Dylan, tour Lights of Autumn PalaEur, Roma circa 2.000 rimaste fuori Francesco De Gregori Teatro Sala Umberto, Roma oltre 60 respinte all’ingresso, più 20 bloccate il giorno precedente

Come agiscono i truffatori e che cosa distingue la rivendita abusiva

I truffatori fanno leva sull’urgenza: quando i biglietti ufficiali finiscono in pochi minuti, migliaia di persone cercano un’ultima possibilità online, anche a prezzi molto superiori a quelli di listino.

Non c’è solo il profilo social improvvisato che incassa e sparisce. Un trentenne barese è stato denunciato per avere usato profili Facebook falsi con cui vendeva biglietti dei concerti di Cesare Cremonini, Marco Mengoni e Coldplay, senza mai inviare i tagliandi. Sotto osservazione ci sono anche le piattaforme di secondary ticketing non autorizzate e i siti clone.

La rivendita abusiva è un fenomeno diverso e non coincide per forza con la contraffazione. Riguarda biglietti veri, comprati dai circuiti ufficiali con account diversi e con i cosiddetti «bot», e rimessi sul mercato a prezzi molto più alti.

I numeri della musica dal vivo e le sanzioni dell’Agcom

Secondo l’ultimo Rapporto annuale della SIAE, nel 2025 la musica dal vivo ha superato per la prima volta il miliardo di euro di spesa. Gli spettatori sono stati oltre 31,5 milioni, gli eventi quasi 68 mila.

Nel primo semestre 2024 la Polizia Postale ha registrato 9.690 casi di truffe informatiche, con 98,5 milioni di euro sottratti.

L’Agcom ha indicato sanzioni per 5,27 milioni di euro complessivi nei confronti di tre società straniere attive nel secondary ticketing non autorizzato. Nel 2025 ha inoltre inflitto una multa da 675 mila euro a una persona fisica che avrebbe acquistato biglietti per 90 eventi con operazioni ripetute e frazionate, per poi rivenderli a prezzi maggiorati.

I grandi concerti dell’estate 2027 sono il prossimo terreno di caccia

L’attenzione si sposta ora sui grandi raduni dell’estate 2027, dai dieci show di Vasco Rossi ai tre degli Oasis all’Olimpico. Sono eventi che richiameranno centinaia di migliaia di spettatori.

Per l’enorme domanda, questi concerti sono un terreno favorevole a chi specula sui biglietti o organizza truffe. Per Sanremo 2027 l’indicazione della Rai resta una sola: aspettare le procedure di vendita di dicembre ed evitare piattaforme non autorizzate.