Sanremo 2027, De Martino annuncia la serata performance e il Controfestival della Gialappa’s Band

di Redazione ZON

In sintesi. Il Festival di Sanremo 2027 si terrà dal 16 al 20 febbraio 2027 con Stefano De Martino, per la prima volta conduttore e direttore artistico. Venerdì 19 febbraio 2027 il Teatro Ariston ospiterà una serata dedicata alle performance, ispirata all’Eurovision. La Gialappa’s Band condurrà il Controfestival, che sostituisce il DopoFestival.

I punti chiave Il Festival di Sanremo 2027 si terrà dal 16 al 20 febbraio 2027, in cinque giornate.

Stefano De Martino sarà per la prima volta conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo.

Venerdì 19 febbraio 2027 il Teatro Ariston ospiterà una serata dedicata alle performance, ispirata all’Eurovision.

La Gialappa’s Band condurrà il Controfestival, che sostituisce il DopoFestival.

Stefano De Martino ha smentito che Paola Iezzi condurrà il Controfestival.

Il Festival di Sanremo 2027 si terrà dal 16 al 20 febbraio 2027 e avrà Stefano De Martino per la prima volta come conduttore e direttore artistico. Il presentatore ha annunciato una serata dedicata alle performance e il Controfestival della Gialappa’s Band.

De Martino ha parlato delle novità al Festival dello Spettacolo, la manifestazione organizzata a Milano da Tv Sorrisi e Canzoni, dove ha ricevuto anche un Telegatto.

Le date da segnare: il Festival dal 16 al 20 febbraio 2027

Il calendario comunicato da De Martino fissa l’edizione 2027 di Sanremo in cinque giornate. La serata delle performance, la novità più evidente, cade di venerdì.

Appuntamento Data Festival di Sanremo 2027 dal 16 al 20 febbraio 2027 Serata dedicata alle performance venerdì 19 febbraio 2027

La serata delle performance si ispira all’Eurovision

Venerdì 19 febbraio 2027 il Teatro Ariston ospiterà una serata ispirata all’Eurovision, pensata per far mostrare agli artisti la propria identità sul palco.

Stefano De Martino ha spiegato l’idea partendo dai concerti: «Vedo tanti concerti in cui i cantanti, al di là della canzone, portano sul palco la loro identità artistica attraverso immagini, coreografie e un’estetica precisa». Da lì il desiderio di permettere agli artisti di fare lo stesso a Sanremo.

Il conduttore ha definito la serata un possibile punto di partenza: «Magari stiamo battezzando una nuova tradizione. È bello portare avanti quelle esistenti e scriverne di nuove».

Perché De Martino non vuole rifare il Sanremo di Conti e Amadeus

Sul confronto con i predecessori Stefano De Martino è stato netto. «Sarà un Festival alla mia maniera», ha dichiarato.

«Farlo come lo hanno fatto Carlo Conti o Amadeus non avrebbe senso, significherebbe arrivare secondo già in partenza.»

Il conduttore presenta quindi la propria edizione come un Festival che guarda al futuro senza rinunciare alla tradizione, tra spettacolo, musica e ironia. Ha anche detto di aver iniziato a lavorare al progetto con largo anticipo, usando il tempo a disposizione per mettere a punto le novità.

Il Controfestival della Gialappa’s Band prende il posto del DopoFestival

La Gialappa’s Band condurrà il Controfestival, che sostituisce il DopoFestival. L’incarico è stato annunciato in diretta al Tg1.

De Martino ha descritto l’idea così: «Voglio una cosa pirata, non al servizio del Festival, ma contro il Festival. Solo loro hanno la patente e la credibilità per farlo».

Il conduttore ha poi smentito l’indiscrezione su Paola Iezzi: «Paola è bravissima, ma non condurrà il Controfestival». Secondo De Martino ci sarà un’altra conduzione, non ancora annunciata: «Lo faremo presto».

L’Ariston è piccolo: la sfida degli spazi per uno show di questa portata

Stefano De Martino ha definito il Teatro Ariston un luogo ridotto per un evento enorme. «La prima volta che sono entrato mi sono spaventato, a tutti gli effetti è un cinema di provincia per le sue dimensioni», ha raccontato.

Secondo il conduttore, però, in uno stadio o in un palazzetto non ci sarebbe «la magia di quei camerini e di quel palcoscenico». Ha aggiunto che l’Ariston non è il palazzetto dell’Eurovision Song Contest e che il lavoro è in corso per mettere gli artisti nelle condizioni migliori.

Tra scenografie e accessi stretti, De Martino ha riassunto la complessità così: «È una cosa acrobatica, ma alla fine la nave arriva in porto».

Spoiler e rivalità con Gerry Scotti: le altre dichiarazioni

Sulle indiscrezioni che circolano sui preparativi, Stefano De Martino ha dichiarato: «Non ho la fobia degli spoiler. Più ce ne sono, più significa che c’è attenzione e che il Festival è atteso».

Il tema della concorrenza televisiva riguarda l’access prime time, dove Affari Tuoi, condotto da De Martino, sfida La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Scotti ha dato il via al Festival dello Spettacolo.

Gerry Scotti ha invitato a diffidare di chi racconta una guerra tra i due: «Se noi facciamo quattro milioni e mezzo di spettatori e Affari Tuoi altrettanti, significa che siamo bravi entrambi». Ha aggiunto: «Ci vogliamo semplicemente bene». De Martino ha ricambiato, ribadendo rispetto e affetto verso il collega.

Domande frequenti Quando si terrà il Festival di Sanremo 2027? Il Festival di Sanremo 2027 si terrà dal 16 al 20 febbraio 2027, in cinque giornate. Il calendario è stato comunicato da Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico. Chi conduce Sanremo 2027? Stefano De Martino conduce il Festival di Sanremo 2027 ed è anche il direttore artistico. È la prima volta che ricopre entrambi i ruoli. Cos’è la serata performance di Sanremo 2027? È una serata ispirata all’Eurovision, in programma venerdì 19 febbraio 2027 al Teatro Ariston. Serve a far mostrare agli artisti la propria identità sul palco, con immagini, coreografie e un’estetica precisa, secondo Stefano De Martino. Chi conduce il Controfestival di Sanremo 2027? La Gialappa’s Band condurrà il Controfestival, che sostituisce il DopoFestival. Stefano De Martino ha escluso Paola Iezzi e ha detto che ci sarà un’altra conduzione, non ancora annunciata.

Fonte: ANSA · ANSA · Primaonline · la Repubblica