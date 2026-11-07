U2 a San Siro anche il 9 luglio 2027: terza data e prezzi dei biglietti, da 86,25 euro
In sintesi. Gli U2 suoneranno allo stadio San Siro di Milano il 9 luglio 2027, terza data nello stadio dopo i concerti del 5 e del 6 luglio 2027. I biglietti per il concerto del 9 luglio partono da 86,25 euro, mentre i pacchetti VIP arrivano a 943,75 euro.
I punti chiave
- Gli U2 suoneranno allo stadio San Siro di Milano il 9 luglio 2027, terza data dopo quelle del 5 e del 6 luglio 2027.
- I biglietti per il concerto degli U2 del 9 luglio 2027 a San Siro partono da 86,25 euro.
- Prato e Inner Circle, le due aree in piedi di San Siro, costano 184 euro ciascuna.
- Il secondo settore numerato costa 207 euro, il primo settore numerato 258,75 euro e i pacchetti VIP arrivano a 943,75 euro.
- La prevendita per i concerti del 5 e del 6 luglio 2027 è riservata agli abbonati al sito ufficiale degli U2.
Gli U2 suoneranno allo stadio San Siro di Milano anche il 9 luglio 2027: è la terza data a San Siro, dopo quelle del 5 e del 6 luglio. I biglietti partono da 86,25 euro.
Le tre date degli U2 a San Siro nel 2027
Il 9 luglio 2027 si aggiunge al calendario degli U2 allo stadio San Siro di Milano. Gli altri due concerti sono in programma il 5 e il 6 luglio 2027.
Le date del 5 e del 6 luglio 2027 erano state annunciate come le uniche italiane del nuovo tour mondiale degli U2. Con la terza serata, gli appuntamenti a San Siro salgono a tre.
Quanto costano i biglietti per gli U2 a San Siro
Per il concerto del 9 luglio 2027 i biglietti partono da 86,25 euro. I pacchetti VIP arrivano invece a 943,75 euro.
Il listino comunicato per i concerti di San Siro distingue anche i settori. Prato e Inner Circle, le due aree in piedi, hanno lo stesso prezzo: 184 euro.
|Tipologia
|Prezzo
|Biglietto d’ingresso (prezzo di partenza)
|da 86,25 euro
|Prato (in piedi)
|184 euro
|Inner Circle (in piedi)
|184 euro
|Secondo settore numerato
|207 euro
|Primo settore numerato
|258,75 euro
|Pacchetti VIP (prezzo massimo)
|fino a 943,75 euro
Dove si comprano i biglietti: la prevendita sul sito ufficiale
Per i concerti del 5 e del 6 luglio 2027 a San Siro sono iniziate le prevendite riservate agli abbonati al sito ufficiale degli U2.
Il sito ufficiale della band è dunque il canale di vendita indicato per la prevendita. Chi vuole evitare il secondary ticketing deve partire da qui, non da piattaforme di rivendita non ufficiali.
Domande frequenti
Quando suonano gli U2 a San Siro nel 2027?
Gli U2 suonano allo stadio San Siro di Milano il 5, il 6 e il 9 luglio 2027. Il concerto del 9 luglio 2027 è la terza data a San Siro, aggiunta dopo quelle del 5 e del 6 luglio.
Quanto costano i biglietti degli U2 a San Siro?
Per il concerto del 9 luglio 2027 i biglietti partono da 86,25 euro. Prato e Inner Circle costano 184 euro, il secondo settore numerato 207 euro, il primo settore numerato 258,75 euro, mentre i pacchetti VIP arrivano fino a 943,75 euro.
Quanto costa il prato per gli U2 a San Siro?
Il prato di San Siro costa 184 euro. Lo stesso prezzo vale per l’Inner Circle: sono le due aree in piedi indicate nel listino comunicato per i concerti di San Siro.
Dove si comprano i biglietti degli U2 per San Siro?
Il canale indicato per la prevendita è il sito ufficiale degli U2. Per i concerti del 5 e del 6 luglio 2027 le prevendite riservate agli abbonati al sito sono iniziate. Chi vuole evitare il secondary ticketing deve partire dal sito ufficiale, non da piattaforme di rivendita non ufficiali.
Fonte: Zazoom Social News
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