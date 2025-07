Salerno, Irama pronto a movimentare SalernoSounds 2025

di Redazione ZON

Martedì 15 luglio la seconda serata in Piazza della Libertà

Tutte le info utili per partecipare

Dopo il trionfo dell’opening show con Capo Plaza, che ha entusiasmato oltre 10mila spettatori accorsi da tutta Italia, SalernoSounds 2025 è pronto a vivere il suo secondo, attesissimo capitolo. Domani sera, martedì 15 luglio, sarà Irama a salire sul palco dell’Arena Grandi Eventi in Piazza della Libertà, pronto ad accendere la serata con tutta la potenza della sua musica.

Il suo tour IRAMA LIVE 2025 sta infiammando i festival più importanti del Paese, portando sul palco una scaletta intensa e coinvolgente, tra successi intramontabili e nuove emozioni. Da Mediterranea a Tu no, da Ovunque sarai ad Arrogante, passando per brani carichi di pathos come Un giorno in più e Lentamente – presentato al Festival di Sanremo 2025 – ogni tappa è un’esplosione di connessione con il pubblico.

“Quello che accade dal vivo è unico – racconta Irama – È un’energia che ti travolge. Non credevo molto a questo concetto, ma quando sei sul palco, la senti tutta. È una cosa che non puoi spiegare: la vivi.”

L’appuntamento salernitano, organizzato da Vivo Concerti, arriva dopo il doppio sold out all’Unipol Forum di Milano dello scorso maggio, e anticipa il concerto-evento previsto per l’11 giugno 2026 allo Stadio San Siro. Prima dell’esibizione di Irama, ad aprire la serata sarà Matthew.

INFO UTILI

Biglietti : disponibili su TicketOne, VivaTicket, Ticketmaster, Etes, Posto Riservato. Sconti esclusivi per i possessori di Campania>Artecard valida. Info qui.

: disponibili su TicketOne, VivaTicket, Ticketmaster, Etes, Posto Riservato. Sconti esclusivi per i possessori di valida. Info qui. Botteghino : ingresso Piazza della Libertà lato Lungomare (tra Arenile di Santa Teresa e Sala Pasolini). Aperto ogni giorno dalle 18:00 alle 22:00, nei giorni di show dalle 10:00.

: ingresso Piazza della Libertà lato Lungomare (tra Arenile di Santa Teresa e Sala Pasolini). Aperto ogni giorno dalle 18:00 alle 22:00, nei giorni di show dalle 10:00. Accesso all’Arena : solo dal lato Lungomare.

: solo dal lato Lungomare. Varchi : PIT : corsia di destra (vicino al Botteghino) POSTO UNICO : corsia di sinistra (verso il mare)

: Orari : Apertura ingressi: ore 17:00 Inizio concerto: ore 20:45 Show: ore 21:30

: Sicurezza: la piazza sarà interdetta ai non spettatori dalle 07:00 alle 00:00. Il parcheggio sottopiazza chiuderà alle 16:00.

SalernoSounds è ideato e organizzato da Anni 60 produzioni, con il sostegno della Regione Campania e di Scabec, nell’ambito dei Fondi Coesione Italia 21/27, e con il supporto del Comune di Salerno.

Cinque le serate in programma, dedicate ai suoni più amati della scena italiana: