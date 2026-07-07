Fisciano Summer Talk Fest 2026, tre grandi protagonisti del cinema e della TV a Villa Giovanardi

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Cultura, spettacolo e dialogo con i protagonisti del cinema e della televisione italiana. Torna il Fisciano Summer Talk Fest, la rassegna estiva promossa dal Comune di Fisciano in collaborazione con DLiveMedia – Comunicazione ed Eventi, che per l’edizione 2026 porterà a Villa Giovanardi, nella frazione di Penta, tre tra gli attori più apprezzati del panorama nazionale.

Gli appuntamenti sono in programma alle ore 19:00 secondo il seguente calendario:

14 luglio – Marco Rossetti

– 21 luglio – Giorgio Pasotti

– 31 luglio – Paolo Conticini

La manifestazione è realizzata con il patrocinio del Comune di Fisciano e la collaborazione di Cup of Pino. A condurre gli incontri saranno il content creator Pino Cuozzo e l’attrice salernitana Ludovica Ferraro.

Un’estate all’insegna della cultura e dell’incontro

Il Fisciano Summer Talk Fest nasce con l’obiettivo di offrire al pubblico un’occasione di confronto diretto con alcuni dei protagonisti del mondo dello spettacolo, creando uno spazio in cui raccontare esperienze professionali, curiosità e riflessioni sul cinema e sulla televisione italiana.

Un format che unisce intrattenimento e approfondimento culturale, trasformando gli incontri in momenti di dialogo aperto tra artisti e cittadini.

Il sindaco Sessa: “La cultura crea comunità”

«Il Fisciano Summer Talk Fest rappresenta perfettamente la nostra idea di cultura come incontro e condivisione – dichiara il sindaco Vincenzo Sessa –. Portare a Villa Giovanardi artisti del calibro di Marco Rossetti, Giorgio Pasotti e Paolo Conticini significa offrire ai cittadini un’opportunità unica di dialogare con protagonisti del cinema e della televisione in un contesto familiare e accogliente».

«La nostra Amministrazione – aggiunge il primo cittadino – crede fortemente nella cultura come motore di crescita sociale e nella capacità degli eventi di rafforzare il senso di comunità. Ringrazio DLiveMedia e il direttore artistico Roberto Vargiu per la professionalità e la passione con cui continuano a organizzare iniziative di grande valore per il territorio».

Roberto Vargiu: “Connessioni autentiche tra artisti e cittadini”

Per il direttore artistico Roberto Vargiu, il festival rappresenta un progetto culturale ormai consolidato.

«DLiveMedia porta avanti da anni un percorso che punta a creare connessioni autentiche tra artisti e cittadini. Il nostro obiettivo è promuovere una cultura viva, accessibile e partecipata. Gli incontri del Summer Talk Fest consentono al pubblico di conoscere da vicino attori e personaggi che hanno segnato il cinema e la televisione italiana, in un clima informale e stimolante».

«Ringraziamo il Comune di Fisciano – conclude Vargiu – per la fiducia e la collaborazione costante. Insieme stiamo costruendo un percorso che valorizza il territorio e lo rende protagonista di eventi di alto profilo».

Tre appuntamenti da non perdere

Con l’edizione 2026, il Fisciano Summer Talk Fest si conferma tra gli appuntamenti culturali più attesi dell’estate, proponendo tre serate dedicate all’incontro con il grande cinema e la televisione italiana in una delle location più suggestive del territorio.