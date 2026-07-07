Estate a Salerno 2026: concerti, spettacoli e cultura, tutti gli eventi da non perdere

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Concerti, spettacoli teatrali, rassegne culturali, musica classica e iniziative all’aperto. Anche quest’anno Salerno si prepara a vivere un’estate ricca di appuntamenti, con un programma capace di coinvolgere residenti e turisti grazie a eventi distribuiti tra il lungomare, il centro storico e alcuni dei luoghi più suggestivi della città.

Dal grande palco di Piazza della Libertà diventa la Cittadella della Sicurezza della Libertà ai chiostri monumentali, passando per piazze e spazi culturali, il cartellone estivo propone un’offerta pensata per pubblici di tutte le età, confermando Salerno tra le principali destinazioni culturali del Mezzogiorno.

SalernoSounds porta in città i big della musica italiana

Tra gli appuntamenti più attesi torna SalernoSounds, il festival musicale che negli ultimi anni ha trasformato Piazza della Libertà in uno dei palcoscenici estivi più importanti del Sud Italia.

L’edizione 2026 vedrà alternarsi artisti molto amati dal pubblico:

21 luglio – Frah Quintale

– Frah Quintale 23 luglio – Tommaso Paradiso

– Tommaso Paradiso 25 luglio – Sfera Ebbasta

Tre concerti destinati ad attirare migliaia di spettatori da tutta la Campania e non solo, contribuendo anche alla crescita dell’indotto turistico e commerciale cittadino.

La musica classica protagonista con i Salerno Summer Concerts

Accanto alla musica pop e urban trova spazio anche il grande repertorio classico con i Salerno Summer Concerts, rassegna ospitata nel suggestivo Chiostro del Museo Diocesano San Matteo.

Il festival propone un calendario di concerti che attraversa diversi linguaggi musicali, dal repertorio sinfonico alle colonne sonore, offrendo un’esperienza culturale immersa in uno dei luoghi più affascinanti del centro storico.

Teatro, arte e appuntamenti culturali

L’estate salernitana non si limita ai concerti. Prosegue infatti anche la rassegna Teatrando al Quadriportico, che porta spettacoli dal vivo nella cornice del Quadriportico di Santa Maria delle Grazie, trasformando il centro storico in un vero teatro sotto le stelle.

Accanto agli spettacoli trovano spazio mostre, visite guidate, incontri culturali ed eventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio artistico cittadino, offrendo un calendario capace di coniugare intrattenimento e promozione del territorio.

Un’estate che valorizza la città

Il cartellone estivo rappresenta anche un’importante occasione di promozione turistica. Gli eventi contribuiscono infatti ad animare le serate salernitane, favorendo la presenza di visitatori e sostenendo le attività commerciali, la ristorazione e le strutture ricettive.

Tra musica, teatro, cultura e spettacolo, Salerno conferma così la propria vocazione di città degli eventi, proponendo un’offerta capace di coniugare qualità artistica e valorizzazione degli spazi urbani.