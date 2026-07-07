Mercato San Severino, 376mila euro per l’efficientamento della scuola “Santoro”
Il plesso di Pandola sarà trasformato in edificio ad altissima prestazione energetica grazie al finanziamento GSE. Somma: “Risultato importante per la sostenibilità”
La scuola “Vincenzo Santoro” della frazione Pandola, a Mercato San Severino, si prepara a diventare un edificio “ad impatto quasi zero”. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di circa 376mila euro in quota GSE, destinato a interventi di efficientamento energetico del plesso scolastico.
Il contributo, riconosciuto dal Gestore dei Servizi Energetici, consentirà all’Ente di realizzare lavori finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, senza gravare sul bilancio comunale.
“Si tratta di un altro risultato importante per la nostra città – ha dichiarato il sindaco Antonio Somma – che si aggiunge all’elenco dei finanziamenti già ottenuti sul versante della conversione energetica. Grazie a questo incentivo potremo riqualificare un edificio pubblico, riducendone l’impatto ambientale”.
L’intervento rientra nella strategia dell’Amministrazione comunale per la trasformazione degli immobili pubblici in strutture più sostenibili, capaci di ridurre i consumi e contenere i costi energetici.