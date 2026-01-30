Pandola, completati i lavori: nuova rete fognaria e strada riqualificata

L’opera ha permesso di ripristinare un sistema di collettamento idrico più efficiente, superando criticità che negli anni avevano creato disagi soprattutto durante le precipitazioni più intense. Contestualmente, la strada è stata interessata da una nuova asfaltatura, con benefici in termini di sicurezza e fruibilità per pedoni e residenti.

L’intervento rientra nel programma di lavori approvati dall’Ente Idrico Campano ed è stato realizzato dalla società Gori, con l’obiettivo di agire su infrastrutture essenziali ma spesso poco visibili, fondamentali per la qualità della vita quotidiana.

Con la conclusione delle opere, l’area beneficia ora di un servizio più funzionale sul fronte idrico e di una sede stradale rinnovata, in grado di garantire migliori condizioni di percorrenza e maggiore tutela per l’utenza debole.