Al Teatro Arbostella va in scena la commedia degli equivoci: risate con “Mamma mia bella che tarantella”

Nei fine settimana a cavallo tra la chiusura di gennaio e l’inizio di febbraio, il palcoscenico di Viale Verdi ospita una compagnia storica del panorama partenopeo: Teatro Per Noi di Napoli, realtà che celebra un importante traguardo di attività e torna all’Arbostella con uno spettacolo pensato per coinvolgere spettatori di ogni età.

In scena “Mamma mia bella che tarantella”, commedia liberamente ispirata a Il più felice dei tre di Eugène Labiche, autore simbolo del vaudeville europeo. Il testo viene riletto in chiave contemporanea e “napoletana”, trasformando i meccanismi classici dell’equivoco in una girandola di situazioni comiche dal ritmo serrato.

Adattamento, regia e interpretazione portano la firma di E. M. che costruisce una vera macchina teatrale fatta di tempi comici, battute e colpi di scena. Il racconto mette in moto un intreccio sentimentale che si complica tra sospetti, malintesi e doppi giochi, fino a trascinare i protagonisti in un vortice di comicità.

Una proposta che conferma la vocazione dell’Arbostella a offrire appuntamenti capaci di unire leggerezza e qualità, nel segno della commedia e della migliore tradizione teatrale.