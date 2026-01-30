Salerno Letteratura 2026: concorso di scrittura e due Fuorifestival

di Pasquale Corvino

Il 2026 si apre all’insegna delle novità per Salerno Letteratura, il festival in programma dal 13 al 20 giugno, che annuncia un concorso di scrittura e due appuntamenti #fuorifestival pensati per accompagnare il pubblico verso la nuova edizione.

Si parte con la seconda edizione del concorso di scrittura realizzato in collaborazione con Mokapimm, progetto editoriale nato negli anni Novanta e legato alla stagione narrativa più cruda e sperimentale della letteratura italiana contemporanea. L’iniziativa invita aspiranti scrittrici e scrittori a confrontarsi con storie dai toni forti, popolate da personaggi scomodi e ambientazioni degradate, recuperando lo spirito pulp, horror e grottesco che ha segnato una celebre antologia cult di fine anni ’90.

I racconti, inediti e di lunghezza non superiore alle 10mila battute, dovranno essere inviati entro il 30 aprile 2026. Tutti i dettagli del bando sono disponibili sul sito ufficiale del festival.

Accanto al concorso tornano anche i #fuorifestival. Il primo appuntamento è in programma domenica 8 febbraio alle ore 18 presso il Museo Archeologico provinciale, con ospite Orso Tosco. Scrittore e poeta, Tosco presenterà Controbuio, un noir ambientato tra i vicoli di Sanremo che intreccia memoria personale e indagine narrativa. A dialogare con l’autore sarà lo scrittore e psichiatra Corrado De Rosa.

Il secondo #fuorifestival si terrà sabato 14 febbraio, in occasione di San Valentino, negli spazi della Pinacoteca provinciale. Protagonista della serata sarà Giulia Caminito, che presenterà una nuova edizione di Amatissime, un libro che rende omaggio a sei grandi scrittrici italiane del Novecento, raccontate attraverso ritratti intimi e appassionati. L’incontro sarà un dialogo ideale tra letteratura, memoria e formazione, con la filosofa Marianna Esposito.

Con queste iniziative, Salerno Letteratura rafforza il proprio percorso di avvicinamento al festival estivo, confermandosi come uno dei principali appuntamenti culturali del territorio.