Salerno Guiscards, al Settembrino arriva la Giffonese

di Pasquale Corvino

Dopo l’importante affermazione esterna contro il Bracigliano, la Salerno Guiscards è pronta a tornare in campo per dare seguito al proprio momento positivo. Domani, sabato, con fischio d’inizio alle ore 15, i foxes ospiteranno la Giffonese allo stadio Settembrino di Fratte, nella gara valida per la 16ª giornata del Girone G di Prima Categoria.

Una sfida da non sottovalutare, nonostante la posizione di classifica degli avversari. La Giffonese occupa attualmente l’ultima posizione, ma resta una formazione capace di creare difficoltà se affrontata con superficialità. Numeri e risultati non ingannano, ma il campo impone sempre massimo rispetto e attenzione.

Nel corso della settimana, mister Dario Guadagno ha lavorato soprattutto sull’aspetto mentale, chiedendo alla squadra concentrazione e intensità fin dai primi minuti. L’obiettivo è chiaro: scendere in campo con determinazione per conquistare l’intera posta in palio e dare continuità ai risultati.

Permangono alcuni dubbi di formazione alla vigilia, con il tecnico che scioglierà le riserve solo nel prepartita. Non sono escluse variazioni rispetto all’undici che ha espugnato il campo del Bracigliano, grazie alla rete decisiva di Antonio Di Ceto, protagonista e miglior giocatore del match.

Il turno di campionato offre anche diversi incroci interessanti che coinvolgono direttamente la parte alta della classifica. In particolare, lo scontro diretto tra Montoro e Baronissi rende ancora più importante per la Salerno Guiscards centrare i tre punti, in chiave playoff.

Da segnalare infine che la gara tra Salerno Guiscards e Giffonese sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube ufficiale della società, permettendo ai tifosi di seguire il match anche a distanza.