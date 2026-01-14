Fratte, giornata decisiva per lo stabilimento industriale: in bilico il rinnovo dell’autorizzazione ambientale

di Marisa Fava

È una giornata chiave per il futuro dello stabilimento industriale di Fratte. Nella mattinata di oggi è infatti in programma la conferenza di servizi decisoria chiamata a esprimersi sul riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, atto indispensabile per la prosecuzione delle attività.

Il nodo dell’autorizzazione

Il procedimento riguarda un’autorizzazione con valenza di rinnovo e con modifiche sostanziali, necessarie per l’adeguamento dell’impianto alle normative ambientali vigenti. Un eventuale esito negativo comporterebbe l’impossibilità di continuare la produzione.

L’appuntamento è fissato per le ore 10.30 in via Generale Clark, dove si riuniranno gli enti competenti chiamati a valutare la documentazione tecnica.

Attesa e tensione sul territorio

La giornata è segnata anche dal confronto tra rappresentanti dei lavoratori e attivisti impegnati sulle tematiche ambientali. Due posizioni contrapposte che riflettono un dibattito aperto da tempo tra diritto al lavoro e tutela della salute.

Il riesame riguarda un’autorizzazione rilasciata nel 2020, in un contesto emergenziale, e oggi sottoposta a verifiche e aggiornamenti ritenuti indispensabili. Dall’esito dell’incontro dipenderà il futuro dello stabilimento di via dei Greci e delle maestranze coinvolte.