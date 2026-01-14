Passaporto, richiesta e rinnovo ora disponibili anche negli uffici postali del Salernitano
Il servizio parte in oltre 140 comuni sotto i 15mila abitanti grazie al progetto Polis.
Nuove opportunità per i cittadini della provincia di Salerno: la richiesta e il rinnovo del passaporto possono ora essere effettuati direttamente presso gli uffici postali aderenti a un progetto nazionale di semplificazione dei servizi.
L’iniziativa rientra nel programma Polis con l’obiettivo di avvicinare la Pubblica Amministrazione ai territori, in particolare ai comuni di dimensioni più ridotte.
Coinvolti 141 comuni della provincia
In questa prima fase, il servizio interessa 141 uffici postali distribuiti in altrettanti comuni del Salernitano con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti. Un intervento pensato per ridurre spostamenti, tempi di attesa e carichi burocratici per i cittadini.
La presentazione ufficiale del nuovo servizio è prevista nella mattinata di oggi presso l’ufficio postale nella frazione di Capezzano.
Non solo passaporto
Il progetto Polis amplia inoltre l’accesso ad altri servizi fondamentali, in particolare quelli legati all’INPS. Presso gli sportelli postali sarà possibile ottenere documentazione utile per i pensionati, come il cedolino mensile, la certificazione unica e il modello informativo riepilogativo della pensione.
Un passo concreto verso una rete di servizi più vicina ai cittadini, soprattutto nei centri meno popolosi della provincia.