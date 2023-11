Violenza sulle donne, l’INPS inaugura uno “sportello rosa”

di Antonio Jr. Orrico

Il 24 novembre si celebra la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”. In occasione di tale ricorrenza la Direzione provinciale INPS di Salerno, con le Agenzie complesse di Nocera Inferiore e Battipaglia, ha promosso un’iniziativa per testimoniare l’impegno dell’Istituto a tutela di questa fascia debole, mettendo a disposizione della rete delle persone presenti sul territorio, già coinvolte su queste tematiche.

Il 24 novembre, pertanto, presso gli URP delle suddette sedi verrà inaugurata, dalle ore 10 alle 12, l’apertura di uno “sportello rosa”. Lo sportello sarà attivo su appuntamento, a partire dal successivo giovedì 30 novembre, con cadenza settimanale, ogni giovedì dalle ore 13.30 alle ore 14.30.

Nella giornata del 23 novembre, che precede l’apertura dello sportello, verrà siglato presso la sede INPS di Salerno un accordo di collaborazione con l’Associazione Spazio Donna-Salerno. Sarà il centro anti-violenza linea rosa, la cui finalità è quella di creare i presupposti per ambiti di azione condivisi. In più, agevolerà l’accesso a forme di consulenza personalizzate sulle prestazioni di cui le donne vittime di stalking, violenza e abusi possono beneficiare. Prestazioni dettagliate nell’allegata “guida in 7 passi” promossa dal CUG dell’Istituto e distribuita presso gli URP delle sedi.

Nelle sale URP inoltre, verranno lasciati tre posti vuoti a ricordo delle tante vittime scomparse per mano violenta. Posti che saranno riservati sempre a donne che avrebbero voluto, potuto e dovuto essere lì. Sarà un monito silenzioso, voce per chi non ha più voce, che suggerisce a tutti di non sottovalutare mai i segnali della violenza e non voltarsi mai dall’altra parte. Gli ingressi delle tre strutture, inoltre, nelle giornate del 24 e del 25 saranno illuminati di rosso.