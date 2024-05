Elezioni Baronissi 2024, la candidata Sindaco Anna Petta deposita le liste elettorali

di Rita Milione

Comunali Baronissi, La Candidata Sindaco Anna Petta: “Presentate le 3 liste per costruire insieme la Baronissi di domani. Un progetto straordinario, illuminato da un entusiasmo crescente e dalla forza della nostra comunità. Una visione politica contemporanea, spazio di libertà, democrazia e inclusione”.

“Con una profonda gratitudine e un fervido spirito di speranza, oggi ho ufficialmente depositato le liste elettorali per la mia candidatura a Sindaco di Baronissi. Ogni firma è un patto con la comunità, un impegno solenne per lavorare instancabilmente verso un futuro migliore per tutti. Attraverso anni di impegno politico e servizio alla comunità, ho testimoniato il potenziale trasformativo del cambiamento e ho sentito il richiamo a continuare la battaglia per un futuro più inclusivo e rispettoso della dignità di ogni individuo. Desidero esprimere la mia profonda gratitudine a tutti coloro che credono in me e nel nostro progetto. Il nostro cammino verso la costruzione della Baronissi del domani è illuminato da un entusiasmo crescente e dalla forza della nostra comunità. Grazie per il costante sostegno e la fiducia che avete riposto nel nostro progetto, che giorno dopo giorno continua a crescere e a rafforzarsi. Siamo pronti ad accogliere la sfida del futuro con determinazione e visione. La Baronissi che immaginiamo è inclusiva, accogliente, sostenibile e all’avanguardia. Partendo dalla nostra forza, dalla nostra identità comunitaria, intendiamo coinvolgere attivamente ogni cittadino e renderlo protagonista”, ad affermarlo è la candidata a Sindaco Anna Petta.

Per la prima volta nella storia di Baronissi, una donna guida il cambiamento, promuovendo il progresso, la parità di genere e la conciliazione tra vita pubblica e privata. Una visione politica contemporanea, spazio di libertà, democrazia e inclusione.

“Sono onorata di guidare una coalizione unitaria composta da tre liste: il “Partito Democratico”, la lista “Anna Petta Sindaco” e la lista “Uniamoci per Baronissi”. Questa ampia rappresentanza mira a coinvolgere ogni strato della società baronissese, promuovendo un dialogo inclusivo e una partecipazione attiva. L’unione delle diverse anime di Baronissi rappresenta una svolta storica degli ultimi trent’anni. Il nostro progetto unitario si basa sui valori della collaborazione e della condivisione, superando gli interessi personali per concentrarsi sul bene comune della città. Accogliamo con favore il contributo di tutte le liste che compongono la coalizione, promuovendo un dialogo aperto e incoraggiando idee innovative per il progresso di Baronissi.

Ci impegniamo a guidare un’amministrazione innovativa, orientata al miglioramento della qualità della vita e alla promozione dello sviluppo sostenibile. La nostra squadra è composta da cittadini con competenze consolidate e giovani entusiasti e motivati, pronti a scrivere nuove pagine di successo per la nostra amata città. Insieme, costruiremo una Baronissi più forte, inclusiva e promettente per le generazioni future. Il nostro impegno è saldo, il nostro entusiasmo è contagioso e il nostro obiettivo è chiaro: lavorare incessantemente per il benessere e lo sviluppo di ogni cittadino di Baronissi”, conclude la Candidata Sindaco al Comune di Baronissi Anna Petta.