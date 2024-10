Grande successo per il convegno su turismo e innovazione a Paestum

di Redazione ZON

Il 22 ottobre, presso l’Hotel Ariston di Paestum, si è tenuto il convegno “Turismo: nuove tecnologie e innovazione per la valorizzazione e l’economia del territorio“, organizzato da Confesercenti Provinciale Salerno e patrocinato da Unioncamere e dalla Camera di Commercio di Salerno. L’evento ha visto una numerosa partecipazione di rappresentanti istituzionali, amministratori locali, associazioni di categoria e operatori turistici.

Temi affrontati

Durante il convegno, sono emerse molte idee per promuovere lo sviluppo turistico della provincia di Salerno, con l’obiettivo di rafforzare la sua presenza nel Mediterraneo. Tra i punti chiave discussi:

migliorare l’offerta turistica;

potenziare le infrastrutture;

favorire la digitalizzazione dei servizi;

aumentare la cultura dell’ospitalità.

Le parole di Patrizia De Luise

La Presidente Nazionale di Confesercenti, Patrizia De Luise, ha lodato l’impegno degli imprenditori e degli amministratori locali, sottolineando l’importanza del dialogo per risolvere i problemi del settore. Ha inoltre dichiarato, entusiasta: “Mi ha colpita la presenza di numerosi operatori turistici ben rappresentati dalla rete provinciale e dai referenti verticali delle varie categorie del turismo, e l’ottima organizzazione, complimenti a tutti“

Raffaele Esposito e la soddisfazione per l’evento

Il Presidente Provinciale di Confesercenti Salerno, Raffaele Esposito, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’evento, sottolineando come la sala gremita sia il segno di un’associazione viva e attiva. Esposito ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato per promuovere la provincia di Salerno, con particolare attenzione ai siti UNESCO e alle peculiarità locali: “Sono molto soddisfatto della risposta degli imprenditori turistici salernitani aderenti alla nostra rete ma anche dei tantissimi altri che si stanno avvicinando alla nostra organizzazione grazie all’impegno concreto che garantiamo costantemente su tutto il territorio provinciale e sono felice anche della partecipazione istituzionale con ben due assessori regionali, Picarone e Casucci e tantissimi sindaci ed amministratori locali“.

Interventi

Tra i principali interventi, quelli di Vincenzo Schiavo, Presidente Confesercenti Campania, Andrea Prete, Presidente Unioncamere, Vincenzo Servalli, Sindaco di Cava de’Tirreni, e gli assessori regionali Felice Casucci e Franco Picarone. Le conclusioni sono state affidate alla Presidente Nazionale di Confesercenti, Patrizia De Luise.