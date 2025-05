Marco Mengoni al Palaesele di Eboli: il tour europeo si arricchisce di nuove date nei palazzetti italiani

di Redazione ZON

Salerno 12 maggio 2025 Il tour che porterà Marco Mengoni ad esibirsi nelle grandi arene europee in autunno si arricchisce di nuovi appuntamenti previsti nei principali palazzetti italiani, prodotti e organizzati da Live Nation.Con la leg italiana del MARCO MENGONI LIVE IN EUROPE il cantautore sarà in concerto al PalaSele di Eboli domenica 2 novembre.

I biglietti saranno disponibili in prevendita con accesso prioritario per i titolari di carta Mastercard a partire dalle ore 15 di lunedì 12 maggio. Per info: www.priceless.com/music. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 16:00 di mercoledì 14 maggio. Maggiori dettagli su www.livenation.it/marco-mengoni-tickets-adp565055. La tappa al PalaSele è a cura di Anni 60 produzioni e Black Star Entertainment. Per informazioni: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.

Il tour proseguirà poi oltre confine, portando Marco Mengoni ad esibirsi nei grandi spazi europei a novembre. Prima lo attende il tour negli stadi italiani, MARCO NEGLI STADI 2025, un nuovo viaggio live che celebra i suoi 15 anni di carriera, con oltre mezzo milione di biglietti già venduti.

Con 15 anni di carriera, 85 dischi di platino, oltre 3 miliardi di stream audio e video, Marco Mengoni è reduce dal successo di Mandare tutto all’aria, brano scritto insieme a Edoardo D’Erme, Davide Petrella e Andrea Suriani. Il brano rivendica una chiara matrice cantautorale e al contempo si contraddistingue per la sua dinamica up con sonorità French Touch. Mandare tutto all’aria è la possibilità di far saltare i piani e di cambiare strada, è la voglia di azzerare tutto per ridisegnare il proprio percorso, pronti a ripartire con una prospettiva diversa. Nel suo percorso artistico il cantautore ha pubblicato otto album in studio, portato in scena dieci tour live, collezionato due trionfi al Festival di Sanremo e rappresentato l’Italia in due occasioni all’Eurovision Song Contest, affermandosi come una delle voci più riconoscibili e influenti della musica italiana contemporanea.

IL CALENDARIO DEL PALASELE

Con il ritorno di Mengoni salgono a cinque i grandi concerti già attesi il prossimo autunno nel calendario del PalaSele a cura di Anni 60 produzioni. Le luci sul palco diEboli si riaccenderanno martedì 14 ottobrecon l’atteso ritorno live dei negramaro, mentre sabato 18 ottobre arriverà Salmo. Domenica 2 novembre la tappa del Marco Mengoni Live in Europe 2025, mentremartedì 18 novembre toccherà ad Elisa che in autunno torna nei palasport a distanza di sette anni con una serie di grandi concerti. Martedì 2 dicembre largo ad Annalisa con il“CAPITOLO I” della nuova narrazione del percorso della cantautrice che con 49 Platini, 12 Oro, è la donna più certificata del 2024, la prima donna a ottenere due singoli 5 volte Platino, oltre 200 mila biglietti venduti nei live del 2024, prima artista femminile ad entrare nella classifica Top 100 di Billboard Usa e ai vertici della classifica annuale.

Già annunciati per il 2026 gli appuntamenti con Achille Lauro,che mercoledì 4 marzo inizierà proprio al PalaSele la sua nuova avventura live nei Palasport, Olly sabato 28 marzo con il “TUTTA VITA TOUR”, che porterà il cantautore live per la prima volta nei palazzetti italiani, già tutto sold out, e NOTRE DAME DE PARIS, l’opera popolare moderna più famosa al mondo e spettacolo tra i più imponenti mai realizzati, che tornerà sui palchi italiani a partire da febbraio 2026, a quattro anni di distanza dallo show dedicato al ventennale del suo debutto in Italia e arriverà a Eboli sabato 18 e domenica 19 aprile con un doppio spettacolo al giorno.

Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.