Amalfi, Regata: otto nuovi personaggi impreziosiscono il Corteo Storico

di Redazione ZON

Quattro cavalieri, detti “Milites”, le cui figure compaiono in un affresco dell’abbazia millenaria di di Santa Maria dell’Olearia a Maiori e due mercanti, il primo appartenente alla nobiltà amalfitana, l’altro espressione del cosiddetto ceto dei “mediocres”. Sono alcuni dei nuovi personaggi introdotti nel Corteo Storico di Amalfi il cui esordio nella grande sfilata – in programma sabato 17 maggio 2025 alle ore 19.30, da Atrani ad Amalfi – in occasione della 70° Regata delle Antiche Repubbliche Marinare d’Italia.

Ai sei personaggi si uniscono anche due nobildonne: la Ducissa, consorte del duca, patrizio e antìpato Mansone I, e la Ducissa Regale, moglie del duca correggente Giovanni I.

Le nuove figure che vanno ad arricchire il corteo di Amalfi saranno presentate nel corso dell’evento di apertura in programma giovedì 15 maggio 2025 alle ore 10.30 presso l’Antico Arsenale.

Frutto di nuovi e più approfonditi studi realizzati dallo storico e medievalista Giuseppe Gargano, che vanno così a integrare quelli operati in fase di realizzazione originaria del corteo dallo scenografo napoletano Roberto Scielzo negli anni Cinquanta del secolo scorso, i costumi dei nuovi personaggi (otto complessivamente) sono stati realizzati in questi mesi dalla Sartoria Teatrale Canzanella di Napoli sui disegni dei bozzetti prodotti da Raffaele Leone che ha lavorato sulle indicazioni storiche riproducendo gli abiti anche da tracce presenti in affreschi o ornamenti, come ad esempio la formella porta di bronzo della basilica di San Paolo fuori le Mura contenente un particolare del mercante donatore.

Per le due figure femminili, invece, i riferimenti visivi provengono da altrettante sculture: quella di una Dama di Scala e di Sigilgaita della Marra.

Il programma completo della 70° Regata delle Antiche Repubbliche Marinare d’Italia è disponibile sul sito:

Eventuali aggiornamenti al programma o comunicazioni emergenziali saranno comunicati sul sito del Comune di Amalfi www.comune.amalfi.sa.ite su www.visitamalfi.info