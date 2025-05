Oroscopo di Paolo Fox del 13 maggio 2025: Gemelli, apriti a nuove opportunità

La Luna vi conferisce energia e determinazione. Tuttavia, evitate di lasciarvi guidare troppo dagli impulsi, specialmente in ambito amoroso, dove la gelosia potrebbe creare tensioni. Nel lavoro, è il momento di affrontare questioni burocratiche o legali con l’aiuto di esperti. Agite prima del 9 giugno per ottenere i migliori risultati.

Il transito di Mercurio porta una ventata di energia e stimola il vostro talento. È il momento di introdurre cambiamenti significativi nella vostra vita, soprattutto in ambito lavorativo. Non siete più disposti a tollerare situazioni insoddisfacenti.

È il momento di lasciarsi alle spalle le delusioni passate e aprirsi a nuove opportunità. In famiglia, esprimete i vostri sentimenti e disagi senza timori. La comunicazione sincera sarà la chiave per migliorare le relazioni.

Cancro

La giornata richiede concentrazione sul lavoro. Evitate distrazioni e dedicatevi alle vostre responsabilità. In amore, cercate di mantenere la calma e non lasciatevi coinvolgere in discussioni inutili.