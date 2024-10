Nocera Inferiore, girava con attrezzi da scasso nel marsupio: giovane sospettato

di Redazione ZON

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che gli Agenti della Polizia di Stato hanno deferito all’Autorità Giudiziaria S. G., per possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. Ieri mattina un equipaggio della Volante del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore ha controllato un giovane nei pressi della Stazione Ferroviaria in quanto avente atteggiamento sospetto.

Lo stesso è stato sorpreso con numerosi attrezzi da scasso ed utensili vari riposti in un borsello e in un marsupio. L’uomo, che annovera precedenti per reati contro il patrimonio, è stato quindi accompagnato al Commissariato e deferito all’A.G. per il reato di possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli; tutto il materiale è stato debitamente repertato e sequestrato. Inoltre verrà emesso il foglio di via obbligatorio da parte del Questore della provincia di Salerno nei confronti del giovane.