Pagani, giovane da solo in casa sventa il colpo e mette in fuga i ladri

di Redazione ZON

Attimi di paura a Pagani, in via Tortora, quando una banda di ladri ha cercato di introdursi in un appartamento, occupato in quel momento solo da un ragazzo di 21 anni. I genitori erano usciti per pochi minuti, lasciando il figlio da solo. Notando i malintenzionati che tentavano di forzare la serratura, il giovane ha prontamente contattato la madre, che lo ha esortato a chiedere aiuto a gran voce. Seguendo il consiglio, il ragazzo ha allertato i carabinieri, spingendo la banda a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Le indagini

L’episodio è stato denunciato, e le indagini sono supportate dalle immagini raccolte dalle telecamere della zona. I residenti hanno riferito che la stessa banda potrebbe aver già tentato altri furti nei dintorni, sollecitando un incremento dei controlli sul territorio.