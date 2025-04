Bracigliano, presentato il libro di Vittorio Salemme “Democristiani a Salerno”

Si è tenuta ieri sera, presso il Salone delle Scuderie di Palazzo De Simone a Bracigliano, la presentazione del libro “Democristiani a Salerno”, scritto da Vittorio Salemme ed edito da D’Amato Editore.

All’evento hanno partecipato:

Il Consigliere Rescigno ha commentato:

“È stata una giornata ricca di spunti e riflessioni. Ringrazio tutti gli ospiti che hanno partecipato a questo evento culturale e in particolar modo l’autore del libro Vittorio Salemme, che attraverso le sue parole, sia dal vivo che nel suo volume, ci ha fatto rivivere, in maniera condivisa, gli anni in cui la DC si è diffusa su tutto il territorio salernitano lasciando una impronta indelebile, anche per la futura classe politica”.

L’On. Alfonso Andria ha aggiunto:

“Al di là del rapporto personale di antica e consolidata amicizia, e ben conoscendo il suo valore professionale nel lungo servizio reso alla sanità locale e regionale, di Vittorio Salemme ho sempre ammirato l’attitudine alla ricerca storica e il rigore dello studioso. Con la riedizione di Democristiani a Salerno rende un ulteriore servizio alla memoria collettiva. Definirei questo un libro ‘necessario’, utile a guidare lettori e lettrici nell’analisi di un lungo periodo di leadership della Democrazia Cristiana a Salerno e provincia, tra luci e inevitabili ombre. Fu una fase caratterizzata dal dialogo, dal confronto e dalla responsabilità di guida da parte della DC, allora forte del consenso popolare. E comunque, su tutti e tutto, c’era la Politica!”.

Il Deputato Iannuzzi ha sottolineato:

“Il libro di Salemme è un’opera di grande pregio storico e culturale, che consente un dibattito stimolante e attuale sul ruolo dei partiti nella politica italiana. L’autore, sulla base di una ricca documentazione e con una certosina ricostruzione, racconta tutto il percorso della Democrazia Cristiana Salernitana dal 1943 alla fine del partito nel 1993. Emerge così la storia di un grande partito popolare, radicato nella società e ispirato ai valori cristiani, che ha contribuito in modo decisivo alla rinascita e allo sviluppo dell’Italia”.

A chiudere l’incontro è stato lo stesso Vittorio Salemme, che ha ringraziato tutti per le parole di elogio e ha assicurato la sua disponibilità a partecipare ad altri eventi culturali come quello ospitato a Bracigliano.