Vietri sul Mare, “Insieme per stare bene”: nutrizione, sport e prevenzione per la Festa della Mamma

di Marisa Fava

Sabato 9 maggio, nella Villa Comunale di Vietri sul Mare, una giornata dedicata a salute, benessere, corretta alimentazione e attività fisica.

Una giornata dedicata alla salute, allo sport e alla prevenzione nella splendida cornice della Villa Comunale di Vietri sul Mare. Sabato 9 maggio si terrà l’evento “Insieme per stare bene: Nutrizione, Sport e Prevenzione”, speciale appuntamento organizzato in occasione della Festa della Mamma.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di uno stile di vita sano e consapevole, ponendo particolare attenzione al rapporto tra alimentazione, attività sportiva, prevenzione e benessere psicofisico.

Salute, sport e prevenzione al centro dell’evento

L’evento è promosso dalla Dott.ssa Valentina Di Giovanni, ideatrice e referente del progetto, membro del Comitato Scientifico, insieme alla casa farmaceutica Plas Pharma, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Vietri sul Mare.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Vietri sul Mare, Dott. Giovanni De Simone, sono previsti gli interventi del consigliere alla Sanità Dott. Giuseppe Giannella, dell’assessore allo Sport Dott.ssa Stefania Fiorillo, del consigliere e tesoriere dell’Ordine dei Biologi della Campania e del Molise Dott. Vincenzo Cosimato e del fiduciario CONI per Vietri sul Mare e Cetara, Dott. Antonio Abate.

Il programma della giornata

La presentazione del programma sarà curata dalla Dott.ssa Valentina Di Giovanni e da Plas Pharma.

Durante la giornata si alterneranno interventi divulgativi, convegni, tavole rotonde e attività fisiche guidate, con il coinvolgimento di nutrizionisti e professionisti della salute.

Tra i temi affrontati:

il rapporto tra nutrizione e sport;

la corretta alimentazione in relazione all’attività fisica;

la prevenzione e l’educazione alimentare;

la correlazione tra attività fisica e disturbi del comportamento alimentare;

nutrizione, integrazione e benessere psicofisico;

telemedicina, innovazione digitale e nutrizione.

Un momento di confronto aperto alla cittadinanza

La manifestazione punta a creare uno spazio di incontro e dialogo tra cittadini, professionisti del settore sanitario, associazioni e realtà sportive del territorio.

L’obiettivo è promuovere stili di vita sani e consapevoli, diffondere una corretta informazione sul rapporto tra alimentazione e attività fisica e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione.

Le associazioni presenti

Durante l’evento saranno presenti numerose associazioni e realtà del territorio, tra cui AIDO Salerno, Donation, AIL, Dan e Dintorni, ITABIOMEDS, Team Faro, Salute Donna ed Eagles Salerno American Football Team.

La giornata sarà arricchita anche da un buffet salutare a cura de Il Fornaio e da un coffee break offerto dal ristorante Kong.

“Insieme per stare bene” si propone così come un appuntamento di sensibilizzazione e partecipazione, capace di unire prevenzione, cultura alimentare, sport e comunità.