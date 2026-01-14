Salerno verso il commissariamento: fissata la data delle dimissioni del sindaco
Il passo indietro aprirà la strada al voto anticipato. Ultimi adempimenti istituzionali prima dell’uscita da Palazzo di Città.
Nei prossimi giorni è atteso il deposito formale delle dimissioni del sindaco, atto che segnerà l’avvio del percorso verso il commissariamento dell’ente.
Secondo quanto trapela dagli ambienti politici, il passaggio dovrebbe avvenire lunedì 19 gennaio. La decisione diventerà efficace trascorsi i termini previsti dalla legge, consentendo così di aprire la strada a un possibile ritorno alle urne già nella prossima primavera.
Gestione affidata a un commissario
Nel periodo che separerà le dimissioni dal voto, l’amministrazione comunale sarà affidata a un commissario, incaricato di garantire la gestione ordinaria e la continuità amministrativa.
Il nuovo scenario potrebbe favorire un riassetto degli equilibri politici cittadini, con il ritorno sulla scena di figure di primo piano della politica locale.
Ultimi atti in ambito provinciale
Prima del passo indietro definitivo, il sindaco presiederà l’ultima seduta del Consiglio provinciale, durante la quale saranno assegnate le deleghe ai consiglieri neo-eletti. Una fase di transizione che segna la fine di un ciclo amministrativo e l’inizio di una nuova stagione politica per la città di Salerno.