Castel San Giorgio, l’amministrazione comunale lancia una campagna contro l’avvelenamento e i maltrattamenti sugli animali

di Redazione ZON

Un’iniziativa contro l’avvelenamento e i maltrattamenti

Il sindaco Paola Lanzara, l’assessore alla Tutela Animale Domenico Sellitto e la Garante per i diritti degli animali Maria Piselli hanno avviato una campagna di sensibilizzazione contro l’avvelenamento di cani e gatti e contro ogni tipo di reato e maltrattamento nei confronti degli animali.

L’iniziativa nasce in risposta a diversi episodi gravi registrati negli ultimi mesi in varie frazioni del territorio comunale, che hanno coinvolto animali domestici e randagi.

Il messaggio del sindaco Paola Lanzara

“Abbiamo deciso di intervenire con un messaggio forte e chiaro, volto a sensibilizzare la cittadinanza e a ribadire la piena condanna di ogni atto di crudeltà verso gli animali” – dichiara il primo cittadino Paola Lanzara.

“La campagna è già visibile attraverso i canali ufficiali e un manifesto affisso in città, che richiama l’attenzione sul fatto che avvelenare non è solo un gesto crudele, ma un vero e proprio crimine. La ferma volontà dell’Amministrazione è di contrastare con decisione questi atti e di rafforzare il senso civico della comunità, ricordando che la tutela degli animali è un dovere etico e legale che riguarda tutti”.

Un cambiamento culturale e la responsabilizzazione della comunità

Accanto alla Sindaca, anche il Garante per la tutela del benessere animale, Maria Piselli, e l’Assessore con delega alla tutela degli animali, Domenico Sellitto, hanno sottolineato l’urgenza di promuovere un cambiamento culturale e di responsabilizzare ogni cittadino nella difesa di esseri viventi indifesi.

La collaborazione tra istituzioni e cittadinanza sarà determinante per contrastare in modo efficace ogni forma di violenza e pericolosità sul territorio.

Le segnalazioni e la collaborazione dei cittadini

Il Comune invita tutti i cittadini a segnalare prontamente alle autorità competenti eventuali bocconi sospetti o comportamenti anomali. Le segnalazioni possono essere indirizzate alla Polizia Locale al numero 081 5163270.

Un chiaro segnale di protezione e rispetto

La campagna è un chiaro segnale: Castel San Giorgio è una comunità che sceglie di proteggere la vita, respingere la crudeltà e costruire rispetto.