Castel San Giorgio, l’amministrazione comunale lancia una campagna contro l’avvelenamento e i maltrattamenti sugli animali
Un’iniziativa contro l’avvelenamento e i maltrattamenti
Il sindaco Paola Lanzara, l’assessore alla Tutela Animale Domenico Sellitto e la Garante per i diritti degli animali Maria Piselli hanno avviato una campagna di sensibilizzazione contro l’avvelenamento di cani e gatti e contro ogni tipo di reato e maltrattamento nei confronti degli animali.
L’iniziativa nasce in risposta a diversi episodi gravi registrati negli ultimi mesi in varie frazioni del territorio comunale, che hanno coinvolto animali domestici e randagi.
Il messaggio del sindaco Paola Lanzara
“Abbiamo deciso di intervenire con un messaggio forte e chiaro, volto a sensibilizzare la cittadinanza e a ribadire la piena condanna di ogni atto di crudeltà verso gli animali” – dichiara il primo cittadino Paola Lanzara.
“La campagna è già visibile attraverso i canali ufficiali e un manifesto affisso in città, che richiama l’attenzione sul fatto che avvelenare non è solo un gesto crudele, ma un vero e proprio crimine. La ferma volontà dell’Amministrazione è di contrastare con decisione questi atti e di rafforzare il senso civico della comunità, ricordando che la tutela degli animali è un dovere etico e legale che riguarda tutti”.
Un cambiamento culturale e la responsabilizzazione della comunità
Accanto alla Sindaca, anche il Garante per la tutela del benessere animale, Maria Piselli, e l’Assessore con delega alla tutela degli animali, Domenico Sellitto, hanno sottolineato l’urgenza di promuovere un cambiamento culturale e di responsabilizzare ogni cittadino nella difesa di esseri viventi indifesi.
La collaborazione tra istituzioni e cittadinanza sarà determinante per contrastare in modo efficace ogni forma di violenza e pericolosità sul territorio.
Le segnalazioni e la collaborazione dei cittadini
Il Comune invita tutti i cittadini a segnalare prontamente alle autorità competenti eventuali bocconi sospetti o comportamenti anomali. Le segnalazioni possono essere indirizzate alla Polizia Locale al numero 081 5163270.
Un chiaro segnale di protezione e rispetto
La campagna è un chiaro segnale: Castel San Giorgio è una comunità che sceglie di proteggere la vita, respingere la crudeltà e costruire rispetto.
