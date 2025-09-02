Baronissi, Visionnaire25: il cinema italiano in Musica con Mirabassi e Capua

di Redazione ZON

Un viaggio nelle colonne sonore indelebili di Morricone, Rota e Trovajoli per il quarto appuntamento della rassegna

Venerdì 5 Settembre, ore 20.30 – Museo FRaC, Terrazza degli Aranci (Baronissi, SA) – Ingresso Libero

Visionnaire25 prosegue con un evento di altissima caratura artistica, la rassegna culturale che unisce cinema, musica e parole. Il quarto appuntamento si terrà il 5 settembre alle 20:30 sulla splendida Terrazza degli Aranci del Museo FRaC di Baronissi (SA). Il concerto in anteprima nazionale sarà intitolato “I Suoni del Cinema Italiano – Una Lezione in Musica”.

Il concerto vedrà protagonisti il clarinetto virtuoso di Gabriele Mirabassi e l’eleganza al pianoforte di Catia Capua, accompagnati dalle voci narranti di Mariangela Palmieri (docente DISPAC dell’Università di Salerno) e Andrea Avagliano, che guideranno il pubblico in un viaggio emozionante attraverso la storia del cinema italiano.

Il percorso della rassegna

La rassegna è partita con il successo della serata inaugurale con il M° Aurelio Canonici e Mario Autore, l’incontro con il regista Ciro Ippolito e il toccante omaggio a Marcello Mastroianni con il docufilm “Ciao Marcello”. Visionnaire25 continua a esplorare i linguaggi del cinema in modo innovativo e coinvolgente.

La serata: Un omaggio alla grande colonna sonora italiana

Il duo Mirabassi-Capua eseguirà le musiche più belle e iconiche del cinema nazionale, da Morricone a Piccioni, da Rota a Trovajoli e Ortolani, in arrangiamenti inediti curati da Fabrizio Siciliano. Il concerto spazierà dal jazz alla bossa nova, con momenti di improvvisazione che renderanno ogni esecuzione unica.

Il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare brani come “Il cammino della speranza”, “Concorrenza sleale”, “I vitelloni”, “Novecento”, “Sacco e Vanzetti” e “Pane e cioccolata”. Le musiche di questi film hanno contribuito a definire l’identità di una nazione, l’Italia del dopoguerra, delle emigrazioni, della Dolce Vita e dei rapidi cambiamenti sociali.

Link ufficiali