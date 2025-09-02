2 Settembre 2025 - 12:52
Pontecagnano Faiano, incidente stradale: 35enne ferito
Incidente stradale, poco fa, a Pontecagnano, in via Mare Mediterraneo. Per cause da accertare, un’automobile Audi si è ribaltata durante la marcia.
Intervento dei Vigili del Fuoco
Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il conducente, un uomo di 35 anni, che è stato poi trasportato presso l’ospedale Ruggi.
Rilievi dei Carabinieri
Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente.