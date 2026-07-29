“Blue”: Veronica Ursida debutta sul grande schermo con un film che accende i riflettori sui rischi della rete

di Lucia Romaniello

“Blue”, che vede il debutto di Veronica Ursida, porta l’attenzione sulle conseguenze di un utilizzo inconsapevole della rete

Si è tenuta recentemente a Roma, al cinema Adriano, la première di Blue (per la regia di Eleonora Puglia), il film che segna il debutto sul grande schermo di Veronica Ursida. Un momento importante nel percorso professionale dell’attrice, che con questo progetto inaugura una nuova fase della propria carriera e si misura per la prima volta con il cinema.

Per Veronica Ursida, il debutto in Blue rappresenta la realizzazione di un sogno e, allo stesso tempo, l’inizio di un percorso che punta a consolidare la sua presenza nel mondo della recitazione. Un’esperienza che le permette di confrontarsi con una storia intensa e con tematiche di grande attualità, mettendo in campo sensibilità e determinazione.

Al centro del film c’è il mondo di internet, una vera e propria giungla digitale nella quale, accanto alle opportunità, possono nascondersi numerosi pericoli. Blue porta l’attenzione sulle conseguenze di un utilizzo inconsapevole della rete e sui rischi che il web può rappresentare soprattutto per le generazioni più giovani, sempre più esposte a dinamiche e situazioni difficili da riconoscere e gestire.

La pellicola diventa così un’occasione per riflettere sull’importanza di un approccio più consapevole al mondo digitale e sulla necessità di fornire ai più giovani gli strumenti necessari per orientarsi in uno spazio virtuale che può avere conseguenze molto concrete nella vita quotidiana.

BLUE: IL FILM

Attraverso una storia caratterizzata da dolore, amore, fragilità e speranza, Blue affronta una tematica profondamente contemporanea e invita il pubblico a interrogarsi sul rapporto che ciascuno di noi ha con la rete e, in particolare, sulla responsabilità degli adulti nel proteggere e accompagnare le nuove generazioni.

Per Veronica Ursida, il film rappresenta dunque un importante punto di partenza. Il debutto cinematografico si inserisce in un percorso professionale in continua evoluzione, nel quale l’attrice è impegnata anche in nuovi progetti che spaziano tra diversi ambiti.

Tra le prossime novità c’è un libro, nato dal desiderio di raccontare un dolore custodito a lungo e di trasformare un’esperienza personale in un messaggio di forza e speranza. Un progetto attraverso il quale Veronica Ursida intende condividere le proprie fragilità e rivolgersi soprattutto alle donne, con l’obiettivo di trasmettere un messaggio positivo e incoraggiante.

Con Blue, Veronica Ursida compie così il primo passo sul grande schermo, portando avanti un cammino che unisce impegno, sensibilità e voglia di mettersi in gioco. Un debutto che rappresenta non un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova sfida e di un percorso artistico che l’attrice intende proseguire con determinazione.

Il film si trova nelle principali sale cinematografiche, prodotto da Camaleo Film in coproduzione con Agresywna Banda e distribuito da PiperFilm.