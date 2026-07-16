Salerno, uomo evaso rintracciato dalla Polizia Municipale: trasferito in carcere

di adminbackup

Un uomo destinatario di un provvedimento restrittivo della libertà personale e risultato in stato di evasione è stato rintracciato dagli agenti della Polizia Municipale di Salerno e successivamente trasferito in un istituto penitenziario della provincia di Napoli.

L’operazione è stata portata a termine dal Nucleo Operativo Sicurezza, impegnato nelle attività di monitoraggio delle aree sensibili della città e nei servizi finalizzati alla prevenzione degli illeciti e alla tutela della sicurezza urbana.

Il controllo e gli accertamenti

Secondo quanto comunicato, l’uomo è stato intercettato da una pattuglia durante un servizio mirato di controllo del territorio. Alcuni elementi ritenuti sospetti avrebbero indotto gli agenti ad approfondire gli accertamenti sulla sua posizione.

Il soggetto è stato quindi accompagnato negli uffici del Comando della Polizia Municipale, dove le verifiche effettuate attraverso le banche dati hanno confermato la presenza di un provvedimento restrittivo e il suo stato di evasione.

Il trasferimento nell’istituto penitenziario

Terminate le formalità previste, l’uomo è stato condotto presso la struttura carceraria competente nel Napoletano e affidato al personale della Polizia Penitenziaria.

L’intervento rientra nell’ambito del potenziamento delle attività di vigilanza e prevenzione disposto dall’Amministrazione comunale e dal Comando della Polizia Municipale di Salerno, con l’obiettivo di garantire un presidio costante sul territorio cittadino.

Il procedimento si trova nella fase degli accertamenti e delle attività esecutive. Eventuali responsabilità saranno definitivamente accertate nelle sedi competenti.