Salerno, uomo evaso rintracciato dalla Polizia Municipale: trasferito in carcere
L’intervento è stato condotto dagli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza durante un servizio di controllo del territorio. L’uomo è stato accompagnato in un istituto penitenziario del Napoletano
Un uomo destinatario di un provvedimento restrittivo della libertà personale e risultato in stato di evasione è stato rintracciato dagli agenti della Polizia Municipale di Salerno e successivamente trasferito in un istituto penitenziario della provincia di Napoli.
L’operazione è stata portata a termine dal Nucleo Operativo Sicurezza, impegnato nelle attività di monitoraggio delle aree sensibili della città e nei servizi finalizzati alla prevenzione degli illeciti e alla tutela della sicurezza urbana.
Il controllo e gli accertamenti
Secondo quanto comunicato, l’uomo è stato intercettato da una pattuglia durante un servizio mirato di controllo del territorio. Alcuni elementi ritenuti sospetti avrebbero indotto gli agenti ad approfondire gli accertamenti sulla sua posizione.
Il soggetto è stato quindi accompagnato negli uffici del Comando della Polizia Municipale, dove le verifiche effettuate attraverso le banche dati hanno confermato la presenza di un provvedimento restrittivo e il suo stato di evasione.
Il trasferimento nell’istituto penitenziario
Terminate le formalità previste, l’uomo è stato condotto presso la struttura carceraria competente nel Napoletano e affidato al personale della Polizia Penitenziaria.
L’intervento rientra nell’ambito del potenziamento delle attività di vigilanza e prevenzione disposto dall’Amministrazione comunale e dal Comando della Polizia Municipale di Salerno, con l’obiettivo di garantire un presidio costante sul territorio cittadino.
Il procedimento si trova nella fase degli accertamenti e delle attività esecutive. Eventuali responsabilità saranno definitivamente accertate nelle sedi competenti.