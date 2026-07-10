Baronissi, al via la vigilanza privata notturna per proteggere il patrimonio comunale
al 11 luglio al 31 agosto servizio sperimentale con guardie giurate per prevenire vandalismi, intrusioni e danneggiamenti nelle aree pubbliche
Il Comune di Baronissi rafforza le misure a tutela del patrimonio pubblico. A partire da sabato 11 luglio prenderà il via un servizio sperimentale di vigilanza privata notturna, pensato per prevenire episodi di vandalismo, intrusioni, danneggiamenti e altri comportamenti illeciti ai danni di edifici comunali e aree sensibili del territorio.
L’iniziativa resterà attiva fino al 31 agosto 2026 e interesserà la fascia oraria compresa tra le 23:00 e le 5:00.
Controlli notturni nelle aree più sensibili
Il servizio sarà organizzato attraverso un sistema di vigilanza dinamica, con due passaggi ogni notte effettuati da guardie giurate incaricate di monitorare le zone ritenute maggiormente esposte ad atti vandalici o tentativi di intrusione.
I controlli riguarderanno in particolare:
- edifici comunali;
- strutture pubbliche;
- aree verdi e parchi;
- beni immobili dell’Ente;
- impianti e infrastrutture comunali.
L’obiettivo è garantire un monitoraggio costante del patrimonio pubblico, scoraggiando eventuali azioni illecite e intervenendo tempestivamente in caso di anomalie.
Guardie giurate collegate alla centrale operativa
Il servizio sarà affidato a personale qualificato e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Le guardie giurate opereranno a bordo di autovetture riconoscibili, mantenendo un collegamento costante con la centrale operativa dell’istituto di vigilanza, così da assicurare una presenza visibile sul territorio e una rapida gestione di eventuali segnalazioni.
Con questa iniziativa sperimentale, l’Amministrazione comunale punta a rafforzare la tutela dei beni pubblici durante il periodo estivo, quando parchi, edifici e aree comunali risultano maggiormente esposti al rischio di atti vandalici e danneggiamenti.