Dalla Coppa dei Campioni al format svizzero: la storia della Champions League

di Redazione ZON

Nel 1992 avviene la vera e propria svolta: la denominazione ufficiale prende il nome che conosciamo oggi: ”UEFA Champions League”.

Il calcio europeo, e i tifosi accaniti lo sanno molto bene, è in grado di infiammare gli animi e di far sognare. Ma per suscitare queste emozioni è necessario che vi sia una struttura ben collaudata che sappia sostenere lo scheletro dell’ industria.

Al vertice delle competizioni per club si trova un torneo capace di incollare milioni di appassionati agli schermi e di diventare un appuntamento fisso nel calendario sportivo mondiale.

​L’evoluzione della competizione (nata a metà del secolo scorso con un’impostazione molto elitaria) riflette i profondi cambiamenti dello sport moderno a livello economico e mediatico. Dai primi campi degli anni Cinquanta agli impianti ultramoderni di oggi, è possibile vedere come vi sia stata un’evoluzione segnata da un continuo rinnovamento. Oggi il torneo subisce una trasformazione radicale, con l’abbandono della vecchia formula a favore di un modello inedito. Esploriamo le tappe principali di un viaggio iniziato nel lontano 1955, fino ad arrivare alle novità assolute del sistema svizzero.

Le origini e il mito della Coppa dei Campioni

L’idea originaria prende vita grazie all’intuizione di Gabriel Hanot, giornalista del noto quotidiano sportivo francese L’Équipe. L’obiettivo iniziale era tanto semplice quanto ambizioso: stabilire in modo definitivo quale fosse la squadra più forte del continente, al di là dei limiti dei tornei amichevoli estivi.

La prima edizione prende il via nella stagione 1955-1956 sotto il nome di Coppa dei Campioni. La finalissima si disputa a Parigi e vede trionfare gli spagnoli sul club transalpino dello Stade de Reims.

Il format delle origini spiccava per la sua spietata semplicità: un tabellone a eliminazione diretta fin dal primo turno, senza reti di salvataggio. Potevano partecipare soltanto le squadre vincitrici dei rispettivi campionati nazionali di prima divisione, oltre alla squadra detentrice del trofeo. Un singolo passo falso condannava all’eliminazione immediata dal torneo. In tale periodo storico dominava il Real Madrid, capace di trionfare nelle prime cinque edizioni consecutive.

Le cronache dell’epoca testimoniano un fascino del tutto peculiare. Le trasferte internazionali comportavano viaggi lunghissimi e il fattore campo incideva in modo netto sul risultato finale. Negli anni Sessanta, squadre italiane come Milan e Inter iniziano a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro al fianco del blasone iberico.

​Gli anni Novanta e i gironi all’italiana

Con l’inizio degli anni Novanta, il mondo del calcio subisce trasformazioni strutturali ed economiche indiscusse. I diritti televisivi diventano una voce di bilancio sempre più pesante per i club. La dirigenza del calcio europeo decide così di ripensare la struttura del torneo, in modo da moltiplicare le partite di cartello. Nel 1992 avviene la vera e propria svolta: la denominazione ufficiale prende il nome che conosciamo oggi: ”UEFA Champions League”.

La modifica principale riguarda l’introduzione di una fase a gironi (un raggruppamento all’italiana con partite di andata e ritorno) studiata per aumentare il numero di gare disputate dalle squadre di vertice, al fine di minimizzare il rischio di eliminazioni precoci. Il sistema misto unisce i gruppi “all’italiana” alla successiva fase a eliminazione diretta. Poco dopo, i criteri di ammissione subiscono un ulteriore sviluppo: non partecipano più soltanto i campioni in carica, ma l’accesso si estende anche alle formazioni classificate ai primi posti nei maggiori campionati europei, in base a un coefficiente nazionale.

L’apertura moltiplica gli scontri diretti tra i club più ricchi e seguiti del continente, crea nuove sfide indimenticabili e alimenta rivalità storiche capaci di durare decenni.

​Il format svizzero e la nuova imprevedibilità

Il calcio moderno non smette mai di evolversi, alla continua ricerca di un maggiore equilibrio in campo. A partire dalla stagione 2024-2025, la competizione adotta il cosiddetto format svizzero (un sistema ispirato alle regole storiche dei tornei di scacchi), congedando del tutto i tradizionali otto gironi.

​Le squadre partecipanti salgono da 32 a 36 e confluiscono all’interno di un unico grande tabellone generale. Ogni club affronta otto avversari diversi, decisi tramite un accurato sorteggio per fasce di merito (quattro partite si disputano in casa e quattro in trasferta). Le prime otto classificate del maxi girone accedono direttamente agli ottavi di finale. Le squadre posizionate dal nono al ventiquattresimo posto disputano invece un turno di spareggio per completare il quadro delle migliori sedici.

​L’assenza dei raggruppamenti fissi aumenta in modo esponenziale l’incertezza legata ai pronostici. Le probabilità di qualificazione cambiano turno dopo turno, a causa degli incroci del tutto inediti in un’unica enorme classifica. Per comprendere appieno i nuovi equilibri tra i top club, appassionati e addetti ai lavori analizzano le quote calcio Champions League in costante aggiornamento. Tali indicatori aiutano a leggere i reali valori in campo, in modo da misurare le effettive possibilità di successo delle varie formazioni impegnate nel torneo. Un singolo passo falso in una graduatoria così affollata rischia di stravolgere intere stagioni sportive e mantiene vivo l’interesse fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata.

​I record storici della Champions

Dagli anni Duemila fino alla recente rivoluzione varata dai vertici europei, il vecchio assetto a 32 squadre ha incoronato vere e proprie dinastie calcistiche in grado di imporsi in Europa in maniera netta. L’analisi dei primati assoluti del torneo maschile (aggiornati all’ultima edizione disputata con il format tradizionale) fa emergere numeri inequivocabili:

il Real Madrid detiene il record assoluto di vittorie totali del trofeo, con quindici trionfi all’attivo;

detiene il record assoluto di vittorie totali del trofeo, con quindici trionfi all’attivo; Cristiano Ronaldo si colloca al vertice indiscusso della classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi;

si colloca al vertice indiscusso della classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi; il Milan risulta la squadra italiana con il maggior numero di coppe alzate al cielo nella storia del torneo;

risulta la squadra italiana con il maggior numero di coppe alzate al cielo nella storia del torneo; la città di Milano vanta lo speciale primato di avere ben due squadre cittadine vincitrici della competizione internazionale;

vanta lo speciale primato di avere ben due squadre cittadine vincitrici della competizione internazionale; il centrocampista spagnolo Paco Gento rimane il singolo calciatore con più successi in finale (ben sei edizioni vinte da protagonista).

Dalla geniale intuizione originaria al sofisticato sistema del girone unico, la massima rassegna calcistica continentale dimostra un’enorme flessibilità.

L’addio alle vecchie abitudini sportive e l’introduzione del modello svizzero aprono le porte a una fase ricca di imprevisti e nuove dinamiche tattiche. La ricerca dello spettacolo perfetto e dell’incertezza dei risultati continua a guidare le scelte dirigenziali a livello europeo. Il fascino del torneo resta immutato nel tempo: il sogno di sollevare l’ambita coppa d’argento continua a infiammare le passioni e le voci delle tifoserie da una parte all’altra del mondo sportivo.