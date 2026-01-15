Rifiuti abbandonati a Salerno: controlli e sanzioni contro le microdiscariche

di Marisa Fava

Blitz congiunto di Polizia Municipale e Salerno Pulita nelle zone più critiche della città

Un’azione coordinata tra Polizia Municipale e Salerno Pulita ha portato all’individuazione dei responsabili di diversi episodi di abbandono illecito di rifiuti sul territorio cittadino. L’operazione, svolta nelle prime ore della giornata, rientra nelle attività di vigilanza ambientale dedicate al contrasto delle microdiscariche.

I controlli nelle aree sensibili

Le verifiche si sono concentrate in alcuni punti segnalati come particolarmente esposti al fenomeno: l’area del ponte al confine con Pellezzano, via Calata San Vito e i pressi del Centro Comunale di Raccolta di Fratte. Durante le ispezioni, gli agenti hanno passato al setaccio sacchi e materiali conferiti in modo irregolare, ricostruendo le possibili responsabilità attraverso gli elementi rinvenuti tra i rifiuti.

Indizi utili e avvio delle procedure

Nel corso delle attività sono stati recuperati documenti e tracce riconducibili ai proprietari dei rifiuti, elementi che avrebbero consentito di identificare con precisione i soggetti coinvolti. Sulla base degli accertamenti, sono state avviate le procedure amministrative previste dalla normativa vigente, con l’applicazione delle sanzioni per le violazioni ambientali e per il conferimento non conforme.

Obiettivo: decoro urbano e rispetto delle regole

L’intervento si inserisce nel piano di monitoraggio promosso dal Comune di Salerno per ridurre l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e tutelare il decoro urbano. Le attività di controllo proseguiranno anche nelle prossime settimane, con verifiche mirate nelle aree più sensibili della città.