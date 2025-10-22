Sequestrata struttura ricettiva e fabbricato a Castellabate: violazioni urbanistiche e paesaggistiche nel Parco del Cilento

di Redazione ZON

Militari del Nucleo Carabinieri Parco di Castellabate hanno eseguito un decreto di sequestro, emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Vallo della Lucania, riguardante due lotti di terreno — per un’estensione complessiva di oltre 5.000 mq — su cui sorgevano una struttura ricettiva e un fabbricato ad uso abitativo.

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati avrebbero frazionato particelle catastali e titoli edilizi illeciti per realizzare un vero e proprio complesso residenziale in area agricola, alterando la destinazione d’uso e stravolgendo l’assetto urbanistico della zona, all’interno del perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Le opere sarebbero inoltre risultate difformi dai progetti approvati, dando vita a costruzioni completamente diverse da quelle autorizzate.

🔹 Le indagini sono ancora in corso e la responsabilità penale degli indagati sarà accertata solo con sentenza definitiva.