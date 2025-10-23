COMUNICATO STAMPA

di Redazione ZON

Salerno, 23 ottobre 2025

Il 21 ottobre scorso, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di una persona, ritenuta responsabile dei reati di tentata estorsione e incendio doloso ai danni di un esercizio commerciale della città.

Secondo la ricostruzione accusatoria, condivisa allo stato dal GIP, il soggetto avrebbe rivolto a un commerciante locale richieste estorsive accompagnate da atti intimidatori, tra cui il danneggiamento mediante incendio del locale.

Il provvedimento, che non implica alcuna dichiarazione di colpevolezza definitiva, è stato disposto nell’ambito di un’indagine tuttora in corso e sarà oggetto di ulteriori valutazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria competente.