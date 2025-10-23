Salerno, arrestato per spaccio: sequestrati 73 grammi di cocaina e crack

di Redazione ZON

salerno, 23 ottobre 2025 – I Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Salerno hanno tratto in arresto un uomo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione rientra in un più ampio piano di controlli mirati al contrasto del traffico di droga, disposto in diverse aree della città e della provincia.

Secondo quanto riferito dalle autorità, l’arresto è scattato a seguito di un’attività di perquisizione domiciliare, durante la quale i militari hanno rinvenuto circa 73 grammi di cocaina e crack già suddivisi in dosi, pronte per essere immesse sul mercato illecito. Oltre alla droga, gli agenti hanno trovato un bilancino di precisione, materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento della sostanza stupefacente e altri strumenti comunemente impiegati per la preparazione delle dosi destinate alla vendita al dettaglio.

Il soggetto è stato quindi condotto in caserma per le formalità di rito e successivamente tradotto presso la casa circondariale di Salerno, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha concesso il nulla osta alla diffusione del comunicato stampa, sottolineando l’importanza dell’attività di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti sul territorio.

Le indagini proseguono per chiarire la provenienza della droga e ricostruire l’intera rete di approvvigionamento e distribuzione. Gli investigatori non escludono che il quantitativo sequestrato fosse destinato alla piazza di spaccio cittadina, e che l’arresto possa portare a ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.

L’operazione conferma l’impegno costante delle forze dell’ordine nel monitoraggio e nella repressione dei fenomeni legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeno che continua a rappresentare una delle principali emergenze di sicurezza urbana.