Castel San Giorgio, arrestato un 20enne per detenzione di droga ai fini di spaccio

di Danilo Iammancino

CASTEL SAN GIORGIO (SA) – Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunce irrevocabili, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore rende noto che, nella giornata del 21 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Castel San Giorgio hanno tratto in arresto un giovane di 20 anni, residente a Salerno, per cessione, offerta in vendita e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto riportato, un militare libero dal servizio avrebbe notato una presunta cessione di stupefacenti e, a seguito della successiva perquisizione, i Carabinieri avrebbero rinvenuto nella disponibilità del giovane diverse sostanze stupefacenti, tra cui hashish, cocaina, crack ed eroina, oltre alla somma in contanti di 145 euro, ritenuta verosimilmente provento dell’attività illecita.

L’indagato è stato tradotto presso la casa circondariale di Salerno, in attesa dell’udienza di convalida.

(Fonte: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore – Comunicato stampa del 23 ottobre 2025)