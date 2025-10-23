Aeroporto di Salerno – Confesercenti Salerno in prima linea per strutturare un’offerta territoriale competitiva”

di Mohame Lamine Dabo

Salerno, 25 ottobre 2025 – La cancellazione di alcuni voli previsti per la stagione invernale 2025/26 dallo scalo di Salerno-Costa d’Amalfi ha generato preoccupazione tra gli operatori economici e del settore turistico locale. L’attenzione si concentra ora sulla necessità di rafforzare la cooperazione tra enti pubblici, imprese e istituzioni per strutturare un’offerta territoriale stabile, moderna e competitiva.

La Confesercenti Provinciale di Salerno interviene sottolineando l’importanza di un approccio coordinato e di lungo periodo, in grado di consolidare le basi di una filiera turistica efficiente, capace di attrarre nuovi flussi e valorizzare il territorio. “La sfida – spiega l’associazione – non è soltanto mantenere le rotte aeree, ma costruire un sistema turistico integrato che renda Salerno e la sua provincia una destinazione riconoscibile e sostenibile nel tempo”.