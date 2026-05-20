Incidente sulla SS88 a Fisciano: investito un pedone, traffico rallentato

di Marisa Fava

Incidente sulla SS88 a Fisciano: investito un pedone

Momenti di tensione, nelle ultime ore, lungo la Strada Statale 88, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e un pedone. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del soccorso e gli agenti della Polizia Municipale di Fisciano.

Secondo le prime informazioni disponibili, la dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento. Il pedone è stato immediatamente assistito dal personale sanitario giunto sul luogo dell’incidente, mentre gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata e a regolare la circolazione stradale, fortemente rallentata durante le operazioni di soccorso.

Intervento della Polizia Municipale

La Polizia Municipale di Fisciano, coordinata dal Capitano Francesco Saverio Della Bella, ha effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Le attività svolte hanno riguardato la raccolta degli elementi utili alle indagini, la gestione della viabilità e la delimitazione dell’area interessata dall’impatto.

L’intervento tempestivo degli agenti ha consentito di garantire assistenza immediata e di avviare rapidamente le verifiche necessarie per chiarire eventuali responsabilità.

Accertamenti in corso

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle condizioni del pedone coinvolto. Le autorità competenti proseguono gli accertamenti per definire l’esatta dinamica del sinistro.

L’episodio conferma ancora una volta l’importanza del presidio costante del territorio da parte della Polizia Municipale, impegnata quotidianamente nelle attività di controllo della viabilità e nella tutela della sicurezza stradale.