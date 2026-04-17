Rissa al Pronto soccorso del Ruggi di Salerno: coinvolti due operatori sanitari

di Marisa Fava

Momenti di forte tensione al Pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, dove nella mattinata di ieri si è verificata una rissa tra due operatori sanitari.

L’episodio si è registrato intorno alle ore 7, mentre i pazienti presenti nell’area emergenza-urgenza stavano consumando la colazione dopo aver trascorso la notte nel reparto.

Prima le offese, poi la rissa

Protagonisti della vicenda sono stati un infermiere e un operatore socio sanitario, entrambi in servizio presso la struttura di via San Leonardo. Secondo quanto ricostruito, il confronto tra i due sarebbe rapidamente degenerato: dalle parole si è passati alle minacce e quindi allo scontro fisico.

I due si sarebbero affrontati con violenza sotto gli occhi dei pazienti e dei colleghi presenti, che hanno tentato senza successo di riportare la calma.

Intervento della polizia

Per riportare la situazione sotto controllo è stato necessario l’intervento degli agenti del drappello di polizia interno all’ospedale, supportati successivamente dalle Volanti della Questura di Salerno.

Le forze dell’ordine sono riuscite a separare i due contendenti e a ristabilire l’ordine all’interno del reparto, evitando ulteriori conseguenze.

Feriti lievi e accertamenti

Entrambi gli operatori sono stati sottoposti a cure e accertamenti medici. Per uno dei due è stata riscontrata una prognosi di 7 giorni a causa di un trauma addominale.

L’episodio riaccende l’attenzione sulle condizioni di stress e pressione all’interno dei reparti di emergenza, spesso teatro di situazioni complesse e ad alta tensione.