Salerno Corre 2026, dispositivo traffico: strade chiuse il 19 aprile
Dalle 6 del mattino scattano divieti e modifiche alla circolazione per la gara podistica: tutte le vie interessate.
Disagi alla circolazione in vista per domenica 19 aprile, quando la città ospiterà l’undicesima edizione della gara podistica nazionale “Salerno Corre”.
Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, il Comune ha predisposto uno specifico dispositivo di traffico che entrerà in vigore a partire dalle ore 6 e resterà attivo fino a cessate esigenze.
Divieto di sosta e fermata
Dalle ore 6 sarà istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su diverse strade cittadine. In particolare, il provvedimento interesserà:
- Via Fiume (tratto tra Via Picenza e Via Fiume – lato destro)
- Largo Antonio Santelmo (tra Via Posidonia e Via R. Fatigati)
- Via Mantenga
- Piazza Monsignor Grasso
- Piazza della Resistenza
- Via Mario Marino
- Lungomare Trieste (tratto antistante la Scuola Barra)
Inoltre, sempre dalle ore 6, in Via Mario Marino sarà consentita la sosta esclusivamente ai veicoli autorizzati e ai partecipanti alla manifestazione, con l’istituzione del senso unico di marcia in direzione mare-monti.
Divieto di transito lungo il percorso
Dalle ore 8 e fino al termine della gara, previsto entro le 11.30, scatterà il divieto di transito per tutti i veicoli lungo l’intero percorso della competizione.
Le strade interessate dal blocco della circolazione sono:
- Lungomare Trieste (da Via Mario Marino)
- Piazza della Concordia
- Lungomare Tafuri
- Lungomare Marconi
- Lungomare Colombo (fino all’intersezione con via F. Romano)
- Piazza Monsignor Grasso
- Via Trento
- Via Posidonia (fino a Piazza Santelmo compresa)
- Via Mantenga
- Lungomare Marconi
- Lungomare Tafuri
- Piazza della Concordia
Limitazioni per autobus e mezzi pesanti
Sono previste ulteriori restrizioni anche per i mezzi di grandi dimensioni. In particolare:
- agli autobus e agli autocarri con portata superiore a 35 quintali, giunti alla rotatoria Arbostella, sarà vietato il transito in Via Parmenide;
- agli stessi veicoli, arrivati alla rotatoria Novotel, sarà vietato il transito in Via Generale Clark.
Il dispositivo resterà in vigore fino al termine della manifestazione, con l’obiettivo di garantire sicurezza ai partecipanti e una corretta gestione dei flussi di traffico durante l’evento.