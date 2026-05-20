Michele Express si trasferisce nell’area food del Maximall di Pontecagnano
Il format ready-to-eat de l’Antica Pizzeria Da Michele lascia il food truck e arriva nella food court del centro commerciale
Michele Express, il format ready-to-eat de l’Antica Pizzeria Da Michele, cambia location al Maximall di Pontecagnano e si trasferisce ufficialmente all’interno dell’area food del centro commerciale.
Dopo il successo registrato con il food truck posizionato nell’area esterna, il brand approderà nella food court di Piazza Maximall a partire da lunedì 25 maggio, puntando su un’esperienza ancora più confortevole per i clienti.
Michele Express arriva nella food court del Maximall
Il trasferimento rappresenta un importante passo avanti per il format Express, che continuerà a mantenere la propria identità street food aggiungendo però i vantaggi di uno spazio interno climatizzato e dotato di sedute dedicate.
I clienti potranno così gustare le specialità della tradizione napoletana in un ambiente più accogliente, senza rinunciare alla rapidità del servizio che caratterizza il format.
Confermato il menù street food
Non cambia invece il cuore dell’offerta gastronomica. Michele Express continuerà a proporre pizze classiche e pizze a portafoglio, oltre ai grandi fritti della tradizione campana come arancini, crocchè e frittatine di pasta.
Nel menù restano anche pizza fritta, panini napoletani, parigina, corn dog e roll ripieni, pensati per un consumo veloce ma legato alla qualità e alla tradizione del marchio Da Michele.
Le dichiarazioni
“Questo spostamento all’interno del Maximall rappresenta un passo naturale nel percorso di crescita del format Express”, ha dichiarato Alessandro Condurro, amministratore delegato di Michele in the World.
“Volevamo offrire ai nostri clienti un punto di ritrovo più accogliente, dove la velocità del servizio tipica dello street food potesse sposarsi con la comodità di una vera area ristoro”.
Anche Francesco De Luca, AD di Michele in the World, ha sottolineato come il nuovo spazio rappresenti “la dimostrazione che l’Antica Pizzeria Da Michele sa evolversi senza mai tradire se stessa”.
ARTICOLO PRECEDENTE
Meteo, scoppia l’estate sull’Italia: temperature oltre i 30°C
ARTICOLO SUCCESSIVO