Salerno, sequestrati 733 grammi di cocaina: un arresto

di Marisa Fava

La Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato 733 grammi di cocaina nell’ambito di un’operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’intervento, un soggetto di nazionalità italiana è stato arrestato in flagranza di reato.

Sequestrati 733 grammi di cocaina

Secondo quanto emerso, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto e sequestrato oltre sette etti di cocaina, sostanza stupefacente che è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione si inserisce nell’attività di controllo del territorio e di repressione dei traffici illeciti condotta dalla Guardia di Finanza nel Salernitano.

Arresto in flagranza

Il soggetto fermato è stato arrestato in flagranza di reato. Come previsto dalla legge, la posizione dell’indagato sarà ora valutata dall’Autorità Giudiziaria nelle successive fasi del procedimento.