Montecorvino Rovella (SA), reato di omicidio: custodia in carcere per un uomo

di Redazione ZON

A seguito del fermo di indiziato di reato disposto da questa Procura della Repubblica il 24 scorso, eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, in data odierna il G.I.P. del Tribunale di Salerno ha convalidato il fermo di un uomo, al quale è stato contestato il reato di omicidio di una donna, alla quale era legato sentimentalmente, rinvenuta senza vita nella sua abitazione di Montecorvino Rovella (SA), e, condividendo le argomentazioni poste a sostegno del provvedimento restrittivo, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere.

Nel corso dell’interrogatorio reso nell’udienza di convalida, l’indagato ha affermato di essere l’autore dell’efferato reato.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettibile di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.