di Redazione ZON

Il protagonista Ivan Matteo Pederbelli: «Una notizia che mi ha riempito di orgoglio»

Pluripremiato in tutto il mondo, il docufilm “Ivan del Mare” sbarca su Amazon Prime. Continua così il successo internazionale dell’opera realizzata da Lia Beltrami, una storia di passione, forza e speranza.

Il film racconta la vicenda di un ragazzo della Costiera Amalfitana, cresciuto tra il porto e le piazze di Salerno. Dopo un incidente, trasforma la sua vita e diventa il primo personal trainer online d’Europa, cambiando l’esistenza di migliaia di persone.

«La forza di rialzarsi dopo una caduta, l’arte della resilienza, l’energia, fanno di Ivan un punto di riferimento per chi vuole cambiare la propria vita. Ho voluto raccontare questa storia tutta italiana, descrivendo Ivan nello specchio del mare e della Costiera Amalfitana.»

(Lia Beltrami, regista)

Lo stile e la produzione

Il docufilm utilizza l’acqua e il mare come elementi simbolici della vita di Ivan: profondi e in costante movimento. Protagonista è Ivan Matteo Pederbelli, con la fotografia di Gino Sgreva, le riprese di Andrea Morghen e le musiche originali di Alberto Beltrami.

Amazon ha creduto subito nel progetto, girato a Salerno, promuovendolo in inglese e italiano. A breve sarà disponibile anche in francese e spagnolo, oltre che in Russia, nei Paesi dell’ex URSS e prossimamente in Cina.

Un successo internazionale

“Ivan del Mare” potrebbe partecipare al Festival di Venezia. Nel frattempo ha già vinto premi dalla Spagna alla Turchia, da Montecarlo all’Argentina. Una storia vera che emoziona e ispira.

Le parole del protagonista

«È una grande emozione essere arrivato su Amazon Prime. Quando la regista me lo ha detto sono rimasto senza parole. Sono felicissimo perché la mia storia può essere di ispirazione per tante persone che vogliono ritrovare la forza per ripartire. Rivincita, determinazione e resilienza sono i sentimenti che provo adesso. Questo è un punto di arrivo ma non ci fermeremo qui. Da salernitano sono orgoglioso di portare la mia città nel mondo. Quello che mi accade è un sogno che vivo in prima persona.»

(Ivan Matteo Pederbelli)

La trama

Ivan cresce tra il porto — il nonno è fanalista del faro — e le piazze di Salerno. Non potendo pagare corsi di nuoto, impara osservando i professionisti. Gioca a calcio con passione fino ad approdare nella Cavese, ma a 19 anni un incidente lo porta vicino alla paralisi.

La disperazione sembra avere il sopravvento, finché l’incontro con il fisioterapista Marius gli fa comprendere che “il movimento è vita”. Da lì inizia la sua rinascita.

Ivan scopre che mente e cuore sono le parti più importanti del corpo: con fede e determinazione tutto è possibile. Decide allora di dedicarsi al fitness, lasciando Salerno per insegnare in tutta Europa e in Russia. È il primo personal trainer sponsorizzato.

Impossible Meets Possible

Con la visione sempre più chiara, Ivan fonda IMP – Impossible Meets Possible e porta il personal training online al grande pubblico. In poco tempo raggiunge milioni di persone, che raccontano come, grazie a lui, hanno cambiato la loro vita con ironia, determinazione e condivisione.