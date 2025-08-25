Pontecagnano Faiano, progetto “#Città Laboratorio Giovani”: evento finale

di Redazione ZON

L’appuntamento conclusivo

Mercoledì 27 agosto 2025, presso la Biblioteca Comunale “Alfonso Gatto” di Pontecagnano Faiano, si terrà l’evento conclusivo di #Città Laboratorio Giovani.

Il percorso, che in questi mesi ha raccolto idee e proposte dei ragazzi del territorio, arriva ora al momento della restituzione pubblica con la presentazione dei progetti realizzati per il contest.

La sede

L’iniziativa si svolgerà nella biblioteca civica di via Lucania, situata all’interno del Polo culturale del Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano.

Il progetto nazionale LINK!

L’evento rientra nell’avviso nazionale “LINK! Connettiamo i giovani al futuro”, promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e dal Servizio Civile Universale in collaborazione con ANCI.

Obiettivo: sostenere azioni locali rivolte ai giovani, in particolare a chi non studia e non lavora, favorendo percorsi di inclusione, orientamento e partecipazione.

L’avviso ha messo a disposizione risorse per i Comuni con progetti dedicati alla fascia 14–35 anni.

Il percorso a Pontecagnano Faiano

Il progetto locale è stato guidato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune e ha combinato:

momenti di animazione territoriale,

sportelli informativi,

laboratori di co-progettazione.

Obiettivo: attivare i giovani su idee concrete per la città. Tra le attività, anche uno sportello di orientamento, comunicazione e accompagnamento, confermando il ruolo del progetto come “ponte” tra creatività, formazione e mondo del lavoro.

La rete dei partner

Il percorso è stato reso possibile da una rete pubblico-privata che ha affiancato il Comune in tutte le fasi:

Associazione di Promozione Sociale Avalon , attiva in ambito giovanile e socio-culturale;

, attiva in ambito giovanile e socio-culturale; Formamentis Group , player della formazione e dei servizi al lavoro con sede a Pontecagnano Faiano;

, player della formazione e dei servizi al lavoro con sede a Pontecagnano Faiano; Centro per l’Impiego , riferimento istituzionale per le politiche attive e l’inserimento lavorativo;

, riferimento istituzionale per le politiche attive e l’inserimento lavorativo; QS & Partners di V. Quagliano & C. Snc, società di consulenza e progettazione con sede a Salerno.

Una collaborazione che, integrando competenze educative, formative e di accompagnamento, ha seguito i ragazzi dall’ideazione alla prototipazione e alla presentazione dei progetti.

Informazioni

Per dettagli sull’accesso alla Biblioteca e al polo culturale di via Lucania si rimanda ai canali istituzionali del Comune di Pontecagnano Faiano.