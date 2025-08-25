Vietri sul Mare, “I Concerti di Estate Classica”: mercoledì 27 agosto “Melodie dal Mondo”

di Redazione ZON

Dopo il successo dei primi tre appuntamenti, prosegue la XIV edizione de “I Concerti di Estate Classica”, la rassegna musicale che quest’anno ha inserito in cartellone cinque appuntamenti dedicati alla musica classica, musical, opera, e spettacoli. Mercoledì 27 agosto, alle ore 21.00, presso la Villa Comunale di Vietri sul Mare, andrà in scena lo spettacolo “Melodie dal Mondo”, con l’Ensemble di Estate Classica. Un viaggio attorno al mondo che, attraverso i più famosi brani pop, trasporterà l’ascoltatore dalla Spagna al Giappone, dalla Grecia all’America, ovviamente passando per l’Italia.

Il percorso musicale sarà affiancato da storie, monologhi e testi affidati alle voci di Lucia Pappalardo, Serena Rispoli e Guido Mastroianni. Ad incorniciare tutto, le coreografie ideate dalle ballerine Alessia Scermino e Serena D’Amore dell’ASD Balance. L’Ensemble di Estate Classica sarà composto, per l’occasione, da Antonella Ronca, voce, Osvaldo Scognamiglio, voce, Serena Santoriello, flauto, Maria Ronca, clarinetto, Mariagrazia Proto, clarinetto, Marta Imparato, clarinetto basso, Federico Fasolino, chitarra, Giovanna Serretiello, violino, Maria Pia Di Marino, violino, Elvira Esposito, violino, Maria Teresa Liuzzi, viola, Giorgia Somma, violoncello, Chiara Donnarumma, pianoforte, Iolanda Fiorillo, pianoforte, Lorenzo Albano, percussioni. Numerosi interpreti, protagonisti di uno spettacolo nuovo sul meraviglioso palcoscenico sul mare.