Salerno, Teatro dei Barbuti: “Una notte con Casanova”, nel tricentenario della nascita

Giovedì 28 agosto 2025, alle ore 21.15, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, nell’ambito della quarantesima edizione del Teatro dei Barbuti, Foglie di Teatro presenta “Una notte con Casanova”, nel tricentenario della nascita, per la regia di Andrea Carraro. Giacomo Casanova: Andrea Carraro; La giovane Ingeborg: Ludovica Sguazzo. Luci e audio: Virna Prescenzo (Ingresso 10 euro).

A trecento anni dalla nascita, Giacomo Casanova merita di essere ricordato nelle sue molteplici qualità: inventore, uomo di finanza, diplomatico, letterato raffinatissimo, è – invece – quasi sempre ricordato solo nelle vesti di seduttore. Ha scritto Piero Chiara: “Casanova è quello che è, e non vuole essere altro; vero eroe del suo tempo per l’audacia, la sincerità con la quale lo visse, allo sbaraglio, senza temere i colpi di spada o di pistola, il carcere o l’esilio, pur di consumare fino all’ultimo l’avventura della sua esistenza in un’epoca in cui la vita era un’opera d’arte e si poteva farne, con vera gioia, un capolavoro di sensi”.

Per questa edizione 2025 del Teatro dei Barbuti Erchemperto propone: “La medicina va in ‘scena’ – alla scoperta della Scuola Medica Salernitana”. Ogni passeggiata avrà un tema differente, ma sempre legato alla storia della Scuola. Il percorso guidato pre-spettacolo viene offerto ogni giovedì, con partenza alle ore 20:00 dal botteghino del Teatro dei Barbuti. La durata della passeggiata è di un’ora, con conclusione alle 21:00, orario di inizio dello spettacolo presso la stessa sede. La partecipazione è compresa nel costo del biglietto dello spettacolo, di euro dieci.

In occasione dei quarant’anni del Teatro dei Barbuti, fino ad esaurimento scorte, agli spettatori sarà fatto dono di uno speciale taccuino in carta bianca, con la copertina da collezione, un testo del giornalista e scrittore Paolo Romano e l’interno con fogli di carta bianca, utile per appunti, note teatrali, autografi dei protagonisti della rassegna. Inoltre, dono fresco, gustoso ed estivo, a tutti gli spettatori, all’ingresso, sarà offerto un gelato artigianale firmato da Gusto17, la gelateria salernitana premiata da Forbes e da Gambero Rosso.

