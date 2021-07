Pjanic saluta il Barca e aspetta la Juve, ma occhio alle contendenti

Miralem Pjanic è pronto a dire addio al Barcellona e avrebbe piacere di tornare alla Juventus. I blaugrana lo lascerebbero anche a zero

Miralem Pjanic e il Barcellona sono pronti a dirsi addio dopo una sola stagione. Come riportato da “Tuttomercatoweb“, questa settimana potrebbe essere decisiva.

Il bosniaco non fa parte del progetto dei blaugrana e avrebbe piacere di tornare alla Juventus ora che nella Torino bianconera è di nuovo approdato Max Allegri in panchina. Per le zebre, però, adesso la priorità a centrocampo è Manuel Locatelli del Sassuolo, reduce dalla vittoria dell’Europeo con la Nazionale Italiana. Dunque Pjanic potrebbe arrivare solo nel caso in cui dovesse esserci un’uscita in quel reparto. Ad ogni modo, in attesa di un primo passo dalla dirigenza della Juventus, l’ex Roma sta valutando con il suo entourage anche le offerte degli altri club interessati. Attualmente, infatti, hanno chiesto informazioni due club si Serie A quali Inter e Milan. Inoltre il bosniaco è anche al centro del mirino del Tottenham, del cui staff dirigenziale fa parte proprio l’ex juventino Fabio Paratici.

In tutto ciò il Barcellona è disposto a liberare Pjanic gratis, risolvendo il suo contratto per togliersi dal groppone il suo alto stipendio da 7,5 milioni di euro a stagione. Un’azione che rientrerebbe nel progetto di ridimensionamento del monte ingaggi, sul quale si fonda anche il nuovo accordo di Lionel Messi.